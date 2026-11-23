EFY Finance, fintech fundada en Barranquilla en 2019, levantó US$5 millones en una ronda de inversión liderada por Tether, emisor de la stablecoin USDT. En la operación también participaron Astor Management AG y un grupo de inversionistas ángeles.

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La compañía destinará los recursos a ampliar su infraestructura bancaria y las rutas para enviar y recibir pagos internacionales en Colombia, México, Bolivia y Centroamérica. También fortalecerá sus capacidades de cumplimiento, tesorería y liquidez para atender un mayor volumen de transacciones.

EFY facilita pagos entre empresas que operan en distintos países y necesitan transferir recursos a proveedores, recibir dinero de clientes o mover fondos entre sus operaciones. Para ello, conecta cuentas bancarias y sistemas de pago locales mediante stablecoins, activos digitales diseñados para mantener un valor estable frente a monedas como el dólar.

Desde su fundación, la fintech ha procesado más de US$2.5 Billones en pagos internacionales y cuenta con más de 26.000 usuarios registrados. Con esta inversión, Tether pasa de ser aliado de la compañía a incorporarla a su portafolio.

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“Todos describen la oportunidad de las stablecoins en América Latina como el mercado de remesas. Lo que realmente se mueve por nosotros es dinero de tesorería, enviado por equipos financieros de empresas que operan entre países”, afirmó Andrés Tobón, cofundador y CEO de EFY Finance.

La expansión también contempla fortalecer la disponibilidad de fondos en los mercados de destino y los procesos de verificación necesarios para habilitar nuevas rutas de pago.