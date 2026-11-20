El Gobierno nacional descartó aumentar del 5 % al 19 % el impuesto al valor agregado (IVA) de los alimentos procesados para mascotas. La decisión fue celebrada por el exconcejal de Medellín Sebastián López, quien señaló que la medida responde a las preocupaciones expresadas por familias, fundaciones y refugios de animales frente a la propuesta inicial.

El proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado ante el Congreso, contemplaba modificar la tarifa del IVA para estos productos. Sin embargo, el 18 de noviembre, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que el impuesto se mantendría en el 5 %.

El anuncio se sumó a la decisión comunicada el 15 de noviembre por el mandatario, cuando confirmó que los productos de la canasta familiar no tendrían IVA dentro de la misma iniciativa económica.

“En la situación tan difícil y tan grave en la que Gustavo Petro dejó las finanzas del país, es importante destacar que el Gobierno del presidente Abelardo está escuchando”, afirmó López.

“Escuchó que bajo ninguna circunstancia se le podía poner IVA a la canasta familiar, y hoy tenemos otra buena noticia: tampoco va a subir el impuesto a la comida de las mascotas”, agregó.

De acuerdo con cifras de la firma Kantar, cerca del 70 % de los hogares colombianos tiene al menos una mascota. Para López, este porcentaje evidencia el alcance que habría tenido el incremento tributario en la economía de las familias.

“Hay que encontrar todas las formas posibles para sacar al país de la crisis fiscal, pero sin tocar la canasta familiar y sin tocar la alimentación de nuestras mascotas, que son miembros de nuestra familia”, sostuvo.

Finalmente, López señaló que, en medio de la situación fiscal del país, la decisión es una señal de que se pueden buscar alternativas para ajustar el recaudo sin trasladar esa carga a la alimentación de los hogares y sus mascotas.