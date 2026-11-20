Brinsa, compañía colombiana propietaria de las marcas Refisal y Blancox, y la Universidad de La Sabana pusieron en marcha un programa de formación técnica que busca fortalecer las capacidades del talento local para la industria química.

La primera cohorte está integrada por 40 estudiantes: 33 colaboradores de la empresa y siete jóvenes de colegios públicos de Cajicá y Zipaquirá.

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Se trata del Técnico Laboral en Asistencia de Producción de la Industria Química, un programa de dos semestres que busca preparar a los participantes en procesos industriales, químicos y de laboratorio, además de ofrecerles herramientas para desempeñarse en actividades relacionadas con la producción.

El plan de estudios contempla ocho horas semanales de formación en modalidad híbrida e incluye asignaturas transversales como matemáticas, inglés y tecnologías de la información. También aborda conocimientos técnicos sobre extracción, producción, purificación y control de calidad de la sal.

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Para los colaboradores de Brinsa, la iniciativa contempla la integración de los conocimientos adquiridos con sus labores diarias y la posibilidad de vincularse a procesos de la línea de producción de sal.

La alianza también busca ampliar las oportunidades de formación y empleo calificado para jóvenes de los municipios cercanos a las operaciones de la compañía, como parte de una apuesta por el desarrollo socioeconómico regional.