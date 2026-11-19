La negociación del salario mínimo para 2027 comienza con advertencias sobre los efectos que podría tener un incremento superior al 10 % en las empresas colombianas y el empleo formal. Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty S.A.S., señaló que un aumento por encima de ese porcentaje podría generar mayores dificultades financieras para las micro y pequeñas empresas y limitar su capacidad de contratación.

La especialista considera que el ajuste debe responder a criterios técnicos, entre ellos la inflación proyectada para el cierre de 2026, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). También debe tener en cuenta la capacidad de los empleadores para asumir los costos laborales.

Rodríguez plantea que el incremento debería ubicarse entre el 8 % y el 9,5 %, con un máximo del 10 %.

“Para mí, el aumento debe estar en un rango prudente entre lo que he venido sosteniendo, que es el 8 % y el 9,5 %, con un techo máximo del 10 %, porque es lo que realmente aguanta la economía”, explicó.

Entre los factores que sustentan su posición está el impacto del aumento del 23 % aplicado al salario mínimo de 2026, que, según indicó, todavía tendría efectos sobre las finanzas de los pequeños negocios.

La especialista también llamó la atención sobre los costos adicionales que deben asumir los empleadores cuando aumenta el salario mínimo, como los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales y las provisiones de primas y cesantías.

“Cada punto jala de inmediato a la seguridad social a cargo del empleador, que es la salud, la pensión, los riesgos y los parafiscales, y otro que son las provisiones de las primas y las cesantías”, señaló.

Rodríguez advirtió que un incremento de dos dígitos podría reducir las nuevas contrataciones y dificultar la conservación de puestos de trabajo.

“Acercarse al 9,5 % o máximo al 10 % ya pone esa caja al límite y romper definitivamente esa barrera de los dos dígitos sería darle un golpe muy duro al empleo formal”, afirmó.

La negociación deberá considerar el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad financiera de las empresas.