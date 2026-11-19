Los pacientes con enfermedad renal de Florencia y otros municipios de Caquetá tendrán una nueva alternativa de atención especializada con la ampliación del Centro de Cuidado Renal de DaVita, que contará con 40 sillas de hemodiálisis y capacidad para atender a cerca de 600 personas.

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La infraestructura busca ampliar la cobertura de estos servicios en el departamento, donde, según la Cuenta de Alto Costo, hay cerca de 7.000 pacientes con enfermedad renal y alrededor de 250 requieren diálisis.

Con esta ampliación, la compañía espera atender a más del doble de pacientes que actualmente recibe el centro, en un contexto de creciente necesidad de servicios especializados y continuidad en los tratamientos.

La apertura también se da en medio de un panorama nacional que evidencia la dimensión de esta condición. De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, en 2025 se reportaron 1′502.681 personas con enfermedad renal crónica en Colombia.

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“Queremos seguir acercando la atención especializada a las comunidades y ofrecer espacios donde los pacientes se sientan acompañados durante su proceso de cuidado”, afirmó Alfonso Bunch, gerente general de DaVita Colombia.

La compañía señaló que la ampliación busca fortalecer las alternativas de atención en la región y facilitar el acceso a terapias renales para pacientes que necesitan seguimiento médico periódico.