Tres emprendedores colombianos crearon Mozart, un dispositivo tecnológico desarrollado por Simphony Technologies Group que utiliza agentes de inteligencia artificial (IA) para ejecutar tareas empresariales de manera autónoma. La iniciativa busca llevar esta tecnología más allá de los asistentes conversacionales y convertirla en una herramienta para gestionar procesos dentro de las organizaciones.

El proyecto fue desarrollado por Guido Vargas, director de ventas; Samuel Benjumea, director de marketing, y Camilo Ortiz, director ejecutivo. La solución integra modelos de IA, agentes especializados, un equipo físico y un sistema operativo propio basado en Linux.

Según Ortiz, Mozart funciona como una flota coordinada de agentes instalada en las oficinas del cliente. Entre sus capacidades están atender conversaciones por WhatsApp, redactar y enviar documentos, diligenciar formularios, actualizar sistemas empresariales, preparar informes y organizar reuniones.

“Las plataformas globales ofrecen la misma herramienta a millones de personas: el usuario pregunta y luego hace el trabajo. Mozart toma esa inteligencia y la convierte en un equipo que ejecuta: actúa en los sistemas de la empresa, recuerda el contexto del ejecutivo, trabaja sin que nadie lo esté mirando y entrega resultados. Se dedica a una persona, vive en un equipo propio y mejora con cada instalación”, afirma Ortiz.

La propuesta se desarrolla en medio de la expansión de los agentes de IA en las empresas. Una encuesta global de McKinsey, realizada en 2026 a 1.719 participantes de 97 países, encontró que el 40 % de los encuestados de grandes organizaciones estaba escalando estos sistemas en al menos una función empresarial, frente al 27 % del año anterior.

En materia de seguridad, Guido Vargas, CSO de la compañía, explica que el dispositivo permite almacenar la memoria y los componentes operativos en las instalaciones del cliente, con credenciales encriptadas. Sin embargo, las acciones irreversibles y las transacciones financieras requieren autorización humana.

La empresa proyecta alcanzar, durante el primer trimestre de 2027, entre 150 y 180 usuarios pagos mensuales y unos ingresos recurrentes mensuales de entre 50 y 80 millones de dólares. Su primera etapa de expansión se concentrará en Colombia, antes de llegar a otros mercados latinoamericanos.

“Luego de doce años desarrollando sistemas para empresas, tengo la certeza de que Latinoamérica produce tecnología de punta y no necesita comprarla ya hecha en otros lugares”, concluye Ortiz.