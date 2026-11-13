El consumidor ya no elige solo por precio: los valores y la confianza también influyen, según Ipsos

En un contexto de altos costos de vida e incertidumbre económica, los consumidores están modificando sus decisiones de compra. Aunque el precio continúa siendo un factor determinante, aspectos como la identidad, los valores de las marcas, la confianza y la experiencia tienen cada vez más peso.

Así lo señala la consultora Ipsos en su informe The Great Value Reset (’El Gran Reajuste del Valor’), que analiza los cambios en el comportamiento de los compradores y advierte que “la inflación duele, pero la irrelevancia mata”. Según el estudio, las empresas que aborden esta coyuntura únicamente desde los precios podrían perder terreno, pues el consumidor evalúa otros atributos antes de elegir.

El informe indica que el 67 % de los consumidores globales afirma comprar marcas que reflejan sus valores personales, mientras que el 56 % está dispuesto a gastar más por una marca cuya imagen le atrae. Además, el 65 % intenta comprar a empresas que actúan responsablemente, incluso si debe pagar un precio superior.

Esta tendencia explica la coexistencia de compras económicas y premium. En Colombia, por ejemplo, un hogar puede elegir productos de marca propia en el supermercado y pagar más por un café, un cosmético o una prenda con la que se identifica.

Para evaluar la solidez de las marcas, Ipsos propone el Barómetro de Valor, una metodología que combina compromiso y claridad en seis dimensiones: razón, integridad, cultura, identidad, experiencia y bienestar.

El estudio también advierte sobre la importancia de la experiencia. El 45 % de los consumidores de entre 25 y 34 años compra frecuentemente según las recomendaciones de influenciadores. Asimismo, el 75 % considera que la atención al cliente se está volviendo demasiado automatizada e impersonal por el uso de chatbots.

Estos resultados plantean nuevos retos para las empresas, que deben responder a consumidores que comparan precios, pero también evalúan la confianza y la relación que establecen con las marcas.