Carlos Suárez, el exitoso estratega de Abelardo De La Espriella, se refirió a la más reciente encuesta de AtlasIntel

El exitoso estratega detrás de las marcas del presidente Abelardo De La Espriella ha sido uno de los pilares en la campaña en redes y de marca del actual mandatario. Ahora, a su lado, permanece para reportar algunos de los avances en su gestión.

Recientemente, Suárez publicó la encuesta Atlas Intel de favorabilidad, que detalla, a un mes de la presidencia, cuál ha sido la percepción de los colombianos frente a la gestión y las primeras decisiones del mandatario.

Carlos Suárez, el exitoso estratega de Abelardo De La Espriella, es inamovible: seguirá al lado del Tigre en su gobierno

De acuerdo con la tabla compartida, el mandatario subió 10 puntos porcentuales y se ubica en un 54 % de favorabilidad, frente a un 44 % de desfavorabilidad y un 3 % de no sabe, no responde.

También analiza la percepción de José Manuel Restrepo, quien registra un 53 % de favorabilidad, frente a un 43 % de desfavorabilidad y un 4 % de no sabe, no responde.

La tabla además revisa la imagen del expresidente Gustavo Petro, quien cae duramente en favorabilidad, con un 42 %, frente a un 57 % de desfavorabilidad y un 1 % apenas de no sabe, no responde.

“Estaban pidiendo encuesta de favorabilidad; se les tiene: el Tigre es el personaje con mejor imagen en Colombia. Primer mes de la Patria Milagro”, dijo Suárez en sus redes.