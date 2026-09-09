Solo 2 de cada 10 colombianos tienen una imagen positiva de las excandidatas presidenciales Claudia López y Paloma Valencia, según AtlasIntel

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg revela que solo 2 de cada 10 colombianos tienen una imagen positiva de las excandidatas presidenciales Claudia López (25 por ciento) y Paloma Valencia (24 por ciento), del Centro Democrático.

Las dos tienen una imagen negativa que llega al 56 por ciento.

Tanto como López como Valencia han criticado el gobierno de Abelardo De La Espriella, que apenas lleva un mes.

El excandidato Sergio Fajardo supera a López y Valencia, y tiene una imagen positiva del 33 por ciento.

En las últimas semanas, Paloma Valencia generó una gran controversia en el Centro Democrático al afirmar que su partido no es de derecha.

En contraste, Daniel Briceño, quien ha estado en contravía de las opiniones de Valencia, tiene una imagen positiva del 40 por ciento y su negativo llega solo al 25 por ciento.

Juan Daniel Oviedo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, tiene una imagen positiva del 27 por ciento y una negativa del 45 por ciento.

Asimismo, la imagen positiva de Rafael Nieto, quien ha tenido unas posturas críticas sobre el presidente De La Espriella, es de apenas el 8 por ciento.

La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. En total fueron entrevistadas 1.904 personas mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). El margen de error es del 2 por ciento.

En este link puede consultar la encuesta completa y su respectiva ficha técnica.