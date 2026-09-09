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Mauricio Gaona presentó credenciales ante el secretario general de la ONU

Gaona fue designado como embajador permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas.

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Redacción Semana
9 de septiembre de 2026 a las 3:36 p. m.
Mauricio Gaona y António Guterres.
Mauricio Gaona y António Guterres. Foto: Tomada de la cuenta de X de Mauricio Gaona.

Mauricio Gaona presentó sus credenciales como embajador permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas este 9 de septiembre.

Así lo oficializó el diplomático en su cuenta de X, donde compartió una fotografía junto al secretario general de ese organismo, António Guterres.

“Presentando credenciales ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y preparando a Colombia de cara a la semana de alto nivel y nuestra representación en el Consejo de Seguridad de la ONU”, comentó Gaona.