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Mauricio Gaona se posesionó como embajador de Colombia ante la ONU

El nombramiento fue celebrado por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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Redacción Semana
3 de septiembre de 2026 a las 7:12 a. m.
Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU.
Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU. Foto: Tomada de la cuenta de X de José Manuel Restrepo.

El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que Mauricio Gaona, influyente abogado, se posesionó como embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Celebramos la posesión de Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Su experiencia y conocimiento serán claves para representar al país en el Consejo de Seguridad y en la próxima Asamblea General de la ONU”, comentó Restrepo en su cuenta de X.

Agregó que en la administración de Abelardo De La Espriella se avanza hacia un relacionamiento multilateral con mayor liderazgo, que defienda los intereses del país y contribuya a las grandes discusiones sobre inteligencia artificial, computación cuántica y nuevas tecnologías.

Gaona trabajará de la mano de la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo. Los dos tuvieron una primera reunión con el canciller Omar Bula y el vicepresidente para diseñar la hoja de ruta en ese país.