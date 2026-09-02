Partido de la U se declara partido de gobierno para el periodo de Abelardo De La Espriella

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ya completa casi un mes y tras su posesión se han ido reconfigurando las posiciones en el Congreso de la República, lo que ha ido mostrando qué esfuerzos debe hacer el Ejecutivo para garantizar el buen trámite de sus iniciativas en el Legislativo.

Recientemente se conoció un nuevo movimiento pues el Partido de la U anunció que, tras una reunión conjunta con sus bancadas de Senado y Cámara de Representantes, decidió declararse como partido de Gobierno para este periodo presidencial que comprende desde el 2026 y hasta 2030.

“Esta decisión reafirma el compromiso de nuestra colectividad con la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el trabajo conjunto para impulsar las transformaciones que demanda el país, siempre en beneficio de los intereses de los colombianos”, indicó la colectividad a través de un comunicado.

Cámara de Representantes le entregó a los congresistas una guía para la comunicación efectiva

Adicional a ello detallaron que ejercerán la decisión de apoyar al Gobierno, respaldando las iniciativas que contribuyan al desarrollo de Colombia, al crecimiento económico, la recuperación de la seguridad, la reconstrucción del sistema de salud y, en general, todas aquellas políticas que promuevan el bienestar de los colombianos y el fortalecimiento de las instituciones.

Las cuentas en el Congreso se siguen modificando pues es importante recordar que otras colectividades con un buen número de curules se han volcado a apoyar al Gobierno. Entre estas se encuentra el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical y el partido Salvación Nacional.

Esta adición resulta prometedora para el Ejecutivo, pues buscarían pasar varias apuestas para reformar algunas de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

El presidente Abelardo De La Espriella llegó a la Casa de Nariño sin el respaldo de los partidos políticos, pero los necesitará para cumplir con algunas promesas de campaña. Foto: Guillermo Torres

Ahora resta conocer cuál será el rumbo que tomarán los partidos como el Liberal y también la Alianza Verde, que aún no han hecho declaraciones oficiales al respecto de su posición frente al Gobierno De La Espriella.