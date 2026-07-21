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Diego González reelegido como secretario general del Senado

Lo postuló el Partido de La U y recibió el respaldo de casi todos los partidos políticos.

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Redacción Confidenciales
20 de julio de 2026 a las 6:45 p. m.
Diego González, actual secretario general del Senado.
Diego González, actual secretario general del Senado. Foto: Archivo particular

Diego González, actual secretario general del Senado, fue reelegido en su cargo durante el próximo cuatrienio. Este lunes, 20 de julio, el Partido de La U propuso nuevamente su nombre y, resultó triunfante en la noche de hoy.

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González es egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Católica, especialista en derecho administrativo y magíster en gobernabilidad, democracia y derecho constitucional.

Además, adelantó cursos de alta formación en gerencia pública, técnica legislativa, derecho comunitario, gobernanza y estrategias de seguridad y defensa, seguridad pública y defensa nacional.

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Este 20 de julio se instaló el Congreso que sesionará en el periodo 2026-2030- Foto: Alejandro Acosta

Su experiencia en asuntos legislativos se remonta al año 2003, cuando se vinculó al Senado en calidad de asesor jurídico y legislativo, y en los últimos 14 años se ha desempeñado como secretario de la Comisión Segunda del Senado, encargada de los asuntos de defensa, seguridad nacional y relaciones internacionales.

Desde 2013, Diego González ha sido secretario técnico ad-hoc de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico que integran Colombia, México, Chile y Perú, y ha integrado la Academia Colombiana de la Abogacía y la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional.