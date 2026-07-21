Diego González reelegido como secretario general del Senado

Diego González, actual secretario general del Senado, fue reelegido en su cargo durante el próximo cuatrienio. Este lunes, 20 de julio, el Partido de La U propuso nuevamente su nombre y, resultó triunfante en la noche de hoy.

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González es egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Católica, especialista en derecho administrativo y magíster en gobernabilidad, democracia y derecho constitucional.

Además, adelantó cursos de alta formación en gerencia pública, técnica legislativa, derecho comunitario, gobernanza y estrategias de seguridad y defensa, seguridad pública y defensa nacional.

Este 20 de julio se instaló el Congreso que sesionará en el periodo 2026-2030- Foto: Alejandro Acosta

Su experiencia en asuntos legislativos se remonta al año 2003, cuando se vinculó al Senado en calidad de asesor jurídico y legislativo, y en los últimos 14 años se ha desempeñado como secretario de la Comisión Segunda del Senado, encargada de los asuntos de defensa, seguridad nacional y relaciones internacionales.

Desde 2013, Diego González ha sido secretario técnico ad-hoc de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico que integran Colombia, México, Chile y Perú, y ha integrado la Academia Colombiana de la Abogacía y la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional.