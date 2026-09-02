Presidente del Congreso se reunió con el Consejo Gremial: puntos clave y preocupaciones del sector

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, sostuvo este miércoles una reunión con el Consejo Gremial. En el espacio se plantearon los retos y preocupaciones del sector en materia legislativa.

En primer lugar, se sugirió consolidar un presupuesto que permita resolver los problemas más urgentes y un plan de desarrollo que contribuya al crecimiento de la economía.

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Por otro lado, “⁠la necesidad de una normativa que permita la articulación entre la fuerza pública y la seguridad privada en beneficio de la seguridad ciudadana”.

También se conversó sobre una ley que fomente la competitividad, la inversión y la estabilidad jurídica, además de un régimen de incentivos para grandes inversiones.

“Leyes contra el vandalismo que viene afectando gravemente a los establecimientos comerciales; fortalecimiento y estructuración del Fondo Milagro para la reconstrucción, donde las obras por impuestos surgen como una gran alternativa para aterrizar al Ministerio de Hacienda con prioridad”, se reseñó en un comunicado.