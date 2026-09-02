Presidente del Congreso se reunió con el Consejo Gremial: puntos clave y preocupaciones del sector

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, sostuvo este miércoles una reunión con el Consejo Gremial. En el espacio se plantearon los retos y preocupaciones del sector en materia legislativa.
En primer lugar, se sugirió consolidar un presupuesto que permita resolver los problemas más urgentes y un plan de desarrollo que contribuya al crecimiento de la economía.
Por otro lado, “la necesidad de una normativa que permita la articulación entre la fuerza pública y la seguridad privada en beneficio de la seguridad ciudadana”.
También se conversó sobre una ley que fomente la competitividad, la inversión y la estabilidad jurídica, además de un régimen de incentivos para grandes inversiones.
Hoy me reúno con el @ConsejoGremial para escuchar al sector productivo y construir, desde el diálogo y los consensos, una hoja de ruta para Colombia.— Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) September 2, 2026
✅Hablamos de reactivación económica, energía, seguridad, empleo, sostenibilidad fiscal, salud, pensiones, infraestructura y… pic.twitter.com/rF8oNZl9Lu
“Leyes contra el vandalismo que viene afectando gravemente a los establecimientos comerciales; fortalecimiento y estructuración del Fondo Milagro para la reconstrucción, donde las obras por impuestos surgen como una gran alternativa para aterrizar al Ministerio de Hacienda con prioridad”, se reseñó en un comunicado.