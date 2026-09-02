La exsenadora María Fernanda Cabal arremetió nuevamente contra el excongresista Miguel Polo Polo, con quien en su momento tuvo una amistad bastante cercana.

A través de la red social X, Cabal llamó a Polo Polo “malagradecido”.

Posteriormente, el excongresista le respondió a Cabal, a quien llamó “monotemática”.

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, con diferencias irreconciliables: “Malagradecido”; “Señora, avance, pase la página”

“Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, le respondió puntualmente Polo Polo a la exsenadora.

Tras esa pelea entre ambos excongresistas, Juan José Lafaurie, hijo de Cabal, no se quedó callado y lanzó un mensaje a través de X.

“El tiempo no cambia a nadie. Solo termina revelando quién tenía principios y quién apenas conveniencias”, indicó puntualmente Lafaurie.