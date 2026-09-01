Ejército incautó 2,5 toneladas de marihuana en Bello, Antioquia: una persona fue detenida

El Ejército incautó en las últimas horas 2,5 toneladas de marihuana en el municipio de Bello, en Antioquia.

La droga, según informó en su cuenta de X el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, era transportada en un vehículo.

“¡2,5 toneladas de marihuana fuera de las calles! En Bello, Antioquia, nuestro Ejército Nacional logró la captura en flagrancia de una persona y la incautación de 2.500 kilogramos de marihuana y un vehículo utilizado para su transporte”, dijo el mandatario.

Según explicó De La Espriella, aún se desconoce a qué estructura ilegal pertenecía la droga.

“La estructura criminal responsable está en proceso de establecerse. El narcotráfico es el peor cáncer de Colombia y lo vamos a combatir sin descanso. Cada cargamento que incautamos es dinero que les quitamos a las organizaciones criminales y droga que no llegará a nuestros jóvenes”, señaló.

Además, dijo que seguirá atacando las rutas y finanzas de los narcos. “Seguimos golpeando sus rutas, sus finanzas y toda su cadena criminal”, indicó.