Juan Guillermo Cuadrado toma decisión sobre su futuro: descartó tres ligas y busca nuevo destino

Sigue siendo un misterio el futuro de Juan Guillermo Cuadrado, quien desde el 1.° de julio de 2026 se encuentra sin equipo. El último club con el que jugó fue el Pisa de Italia.

Juan Guillermo Cuadrado le exige a Lorenzo: a esto le apuntó para el segundo ciclo del DT

Hay muchos rumores sobre cuál será el nuevo destino de Cuadrado, quien estaría aún lejos del retiro. Con 38 años, puede presumir de que es uno de los colombianos con mayor regularidad en Europa, donde se ha mantenido desde 2009.

Se llegó a especular que Cuadrado podría volver al fútbol profesional colombiano (FPC), pero de momento esa opción está descartada. Él mismo ha afirmado que no está en sus planes, ni en los de su familia, regresar al país.

Juan Guillermo Cuadrado rechazó ofertas de Catar, Arabia Saudí e Israel

Las ganas y la competitividad de Cuadrado parecen estar a flor de piel. Revela la prensa deportiva en Colombia que el futbolista rechazó ofertas de Catar, Arabia Saudí e Israel y que su deseo sería llegar a la MLS o México.

Así lo contó el periodista Alexis Rodríguez por medio de su cuenta de X: “Juan Guillermo Cuadrado: un equipo de Arabia Saudí y Catar realizaron oferta, pero la descartó, al igual que una propuesta millonaria US$3M de un club israelí”.

Añadió: “MLS y Liga MX son el objetivo, no hay afán y, por ahora, Colombia no es una opción”.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



JUAN GUILLERMO CUADRADO



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Un equipo de 🇸🇦 y 🇶🇦 realizaron oferta pero la descartó, al igual que una propuesta millonaria US$3M de un club 🇮🇱



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MLS 🇺🇸-Liga MX 🇲🇽 son el objetivo, no hay afán y por ahora 🇨🇴 no es opción pic.twitter.com/nOKzKRbPBY — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 1, 2026

Juan Guillermo Cuadrado ya le había dicho que no al Deportivo Independiente Medellín

La postura de Cuadrado ha sido clara a lo largo de todo este tiempo. A finales de junio, en diálogo con DSports, el experimentado jugador afirmó que no tiene en planes volver a Colombia: “La verdad, cuando lo hablo con mi esposa, no está tan de acuerdo. A mí sí me gustaría, pero no puedo pensar solamente en mí, sino en lo que es lo mejor para la familia”.

Eso encaja con lo contado por Daniel Ossa, presidente del Deportivo Independiente Medellín, a mediados de agosto, en El Vbar Caracol.

7⃣❌"HABLAMOS CON ÉL, PERO DIJO QUE NO ERA EL MOMENTO"



💼💰Daniel Ossa, Presidente del DIM acerca de si existieron contactos con Juan Guillermo Cuadrado para su llegada este semestre al DIM



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“Sí, yo hablé con Cuadrado. Fue vía telefónica y me dijo: ‘Panita, ahorita no. Estamos mirando otras cositas; la familia todavía no’. Yo le dije: ‘No, solamente quiero que sepa que nosotros estaríamos muy orgullosos de que usted, en algún momento que quiera volver a Colombia, lo haga al Medellín. Pero sí lo entendemos, no hay problema’, y quedó así”, dijo Ossa.