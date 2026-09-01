Alfredo Arias terminó su ciclo como DT del Junior de Barranquilla. Justo después del empate contra Independiente Santa Fe (1-1), el conjunto rojiblanco anunció la salida del entrenador uruguayo que los llevó al bicampeonato en junio de este año.

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Los malos resultados en el inicio de la Liga BetPlay 2026-II llevaron a tomar la drástica decisión. Este martes, un día después de ser destituido, Arias rompió el silencio y contó su versión de lo sucedido.

“Ni lo esperé, ni me lo dijeron. Sí noté que había algo raro en el estadio. En el partido anterior con Once Caldas, alguien me siguió y me gritó diciéndome que Carlos Bacca había hecho dos goles en el Deportivo Cali”, relató el uruguayo en entrevista con Win Sports.

Arias se llevó una sorpresa cuando vio que Bacca no había anotado con el cuadro azucarero. “O sea, algo raro. Que me quisieran sacar de mí o que transmitieran a otros que estaban alrededor que gritaran cosas. El otro día (vs. Santa Fe) aparece una bandera, de los mismos que hace cinco partidos nos trajeron en andas desde el aeropuerto. Ya no eran los mismos”, sentenció.

El uruguayo considera que “hay tantos intereses, tanta cosa que el fútbol tiene que mejorar. En Europa lo fueron mejorando; nosotros vamos unos años después”.

“Bicampeones hay pocos”: Alfredo Arias

Alfredo Arias también recibió críticas en los últimos días por comparar su gestión con los otros 100 años de historia del Junior de Barranquilla. “Los reuní y les hice saber que bicampeones hay pocos. En Colombia hay pocos, en Uruguay hay pocos y en este fútbol no es fácil. Normalmente, la gestión tenía que ver con la actuación propia, que con la actuación de los rivales”, señaló.

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“Este semestre ser tricampeón era el desafío para nosotros. Se hizo más difícil todavía porque la tragedia enorme que hubo en este país nos privó de que el fixture fuera normal. Nosotros terminamos jugando con Tolima de visitante, con Millonarios, con América, con Once Caldas y con Santa Fe, cinco de los que van a estar entre los ocho”, explicó.

Alfredo Arias terminó su vínculo en Junior de Barranquilla finalizando agosto de 2026 Foto: AFP

Fue ahí donde se empezó a edificar la seguidilla de malos resultados, según Arias. “La línea de resultado en esos partidos fue muy fina. Pudimos haber ganado incluso todos, cosa que no ocurrió. Eso es lo que hay que analizar, que perdimos o empatamos”, analizó.

“Estamos yendo en una vorágine de análisis y participación masiva a través de redes sociales que hacen perder un poco el raciocinio en las decisiones. Si esta es la vara, va a ser muy difícil para los que vengan, para cualquiera”, expresó.

Alfredo Arias dejó su puesto libre y en las próximas horas llegará Sebastián Viera para dirigir su primer entrenamiento. El exjugador uruguayo tiene la tarea de recuperar la confianza del equipo y empezar a cosechar puntos para meterse a los cuadrangulares.