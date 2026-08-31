Cada vez que Junior de Barranquilla está en crisis, se menciona a Julio Comesaña para tomar las riendas del cuadro rojiblanco.
Este lunes se confirmó la salida de Alfredo Arias como DT del equipo barranquillero. El sonajero empezó a moverse con varios candidatos y entre esos se metió claramente a Comesaña.
Si bien su pasado en el club del Atlántico es bueno, este parece ya no contemplar la propuesta en caso de que se la hagan. En las últimas horas pidió públicamente ser “descartado”.
“No le interesa”
En redes sociales, el periodista Rafael Castillo divulgó una supuesta conversación que tuvo con el colombo-uruguayo. “Julio Comesaña me acaba de decir que no va a dirigir ‘a Junior ni a ningún equipo’”, publicó el comunicador.
Comesaña pretende tener otro tipo de cargo dentro de las estructuras del balompié. “Que ya está para asumir otros roles (asesor, director deportivo, mánager general o algo así)”, explicó Castillo sobre lo conversado con Comesaña.
Finalmente, sacó a la luz el veredicto que Comesaña le dio, con el cual cerró cualquier puerta. “Ya no le interesa ser técnico. ‘Me pueden descartar a mí’. No será el reemplazo de Alfredo Arias”, dijo.
Comesaña ha estado nueve veces con los rojiblancos. En dichos pasos ha tenido varias conquistas: dos ligas (2018 y 2019), una Copa (2017), una Superliga (2020) y un campeonato colombiano (1993).
Su buen historial con Junior le permite tener credenciales, pero si la disposición de Comesaña no es tomar el cargo que dejó Arias en las últimas horas, la familia Char deberá elegir a otro DT para su club.
Otros que suenan con fuerza
Con el paso de las horas, la lista de posibles entrenadores para Junior cada vez es más extensa. En principio fueron dos y ya va en cuatro, todos con renombre, además de pasado en el FPC.
Según la información de Diario Deportes, los dos principales candidatos eran:
- Julio Comesaña, entrenador uruguayo de 78 años.
- Jorge Luis Pinto, entrenador colombiano de 73 años.
A estos se les han adherido Sebastián Viera y Alberto Gamero, según lo informado por Habla Deportes, del periodista Juan Salvador Barcena.
Lo del exarquero uruguayo convertido en entrenador se presenta como una chance luego de su experiencia en Real Cartagena.
Su nombre sería muy bien recibido por la afición que lo aprecia, pero, a la hora de un análisis profundo sobre su capacidad de tomar las riendas de Junior, aparecen dudas.
Será cuestión de días o incluso horas para que se sepa quién asumirá el cargo en el banquillo de Junior.
Arias se fue dejando un legado importante de dos títulos seguidos de Liga BetPlay entre 2025 y 2026.
Sus estadísticas terminaron con un balance del 50 %, luego de dirigir en 74 partidos, donde logró un total de 33 victorias, 18 empates y 23 derrotas.
En el certamen internacional al que clasificó de manera directa (Copa Libertadores) no le fue como se esperaba. Durante la primera ronda no pudo con el poderío de Palmeiras y Cerro Porteño, que lo dejó eliminado de manera prematura.