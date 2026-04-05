Le lanzan consejo a Néstor Lorenzo: le dicen qué tiene que hacer para que Colombia juegue mejor

La Selección Colombia ha recibido muchas críticas por las dos derrotas frente a Francia y Croacia, que dejaron un sin sabor de cara a lo que será el Mundial 2026.

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El equipo de Néstor Lorenzo dejó una pésima imagen y muchos de los futbolistas fueron apuntados. Hay una cuestión que llamó la atención: Luis Díaz no rindió de la misma forma en la que lo viene haciendo en el Bayern Múnich.

El guajiro no tuvo la misma explosividad y el mismo juego asociativo que se le ve cada fin de semana en Alemania, por lo que los interrogantes comenzaron a llegar.

Julio Comesaña, quien dirigió a Lucho en el Junior de Barranquilla, analizó la situación y dejó en claro el motivo por el que el número 7 mostró un nivel totalmente distinto.

“En el Bayern luce porque el juego ofensivo cuenta con Kane, que es un extraordinario jugador, y Lucho se mueve por la banda y cuando Kane sale del centro y baja a zona de volantes, Lucho entra a la posición de 9 y un lateral o más un volante cae por la banda e incluso la rotación la hacen Kane en banda y Lucho aparece por el centro“, explicó.

Esta situación, claramente, no sucede en la Selección Colombia, ya que la idea de juego de Lorenzo es completamente distinta y los protagonistas son otros con características diferentes.

Por lo mismo, según dijo Comesaña, el extremo se ve obligado a realizar otras funciones completamente distintas a las que cumple con el entrenador Vincent Kompany.

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“En Colombia, Lucho se mantiene mucho en banda sin apoyos ni rotaciones y solo Mojica aparece un poco fuera, pero no hay sociedades", señaló.

A todo esto, además y de acuerdo con el técnico, se suma que James Rodríguez, quien fue otro de los criticados durante la doble fecha FIFA, juega mucho más centralizado. “Lo absorben con facilidad, no tiene velocidad o cambios de ritmo”, dijo.

“El ataque de Colombia tiene un problema de funcionamiento que deben resolver en el tiempo que resta. Colombia tiene un equipo que no es necesario que tenga como estrategia replegarse y esperar. Tiene futbolistas que son agresivos en general y rápidos”, añadió.

Luis Díaz mira al piso en medio del amistoso entre Colombia y Croacia. Foto: ISI Photos via Getty Images

Pese a esto, remarcó que con el número 10 no se puede llevar a cabo esta idea, ya que no cuenta con el ritmo suficiente para hacer este esfuerzo y esto, en palabras del entrenador, descompensa por completo a la tricolor.

“Creo que Lorenzo tiene claro dónde debe mejorar porque ya lo han hecho en otras oportunidades. Solo tendrá que tomar decisiones. Además pienso que el centro delantero debe saber asociarse con sus compañeros y no solo esperar el pase profundo“, complementó.