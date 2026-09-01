¿Lejos de lujos? Hija de Catalina Gómez mostró su nuevo hogar en Inglaterra, lejos de su familia

Emilia Sampedro, hija mayor de la presentadora Catalina Gómez, comenzó una nueva etapa de su vida lejos de Colombia y de su familia. La joven se fue a vivir a Inglaterra para adelantar sus estudios universitarios durante los próximos dos años, una decisión que marca un importante paso hacia su independencia y crecimiento personal.

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Este anuncio también despertó interés entre los seguidores de la famosa presentadora de Día a Día, quien es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana y es bastante activa en sus redes sociales mostrando diferentes momentos de su vida familiar. Por esta razón, el viaje de su hija no pasó desapercibido.

Luego de acompañarla junto a su familia durante los primeros días en este nuevo país, Emilia comenzó a mostrar cómo es el espacio en el que vivirá mientras hace sus estudios.

A través de un video publicado en redes sociales, Emilia hizo un recorrido por su nuevo cuarto y contó algunos detalles de su proceso de adaptación.

Aunque en el imaginario de muchos internautas está que puede ser un lugar lleno de lujos y extravagancias, lo que mostró Emilia muestra más bien un espacio sencillo y funcional. Se trata de una habitación individual que, según ella misma explicó, todavía estaba un poco desorganizada mientras comenzaba a instalarse.

Una de las primeras cosas que hizo fue ordenar la ropa. Emilia contó que decidió colgar y doblar sus prendas para tenerlas a la mano y que sea más fácil tomarlas durante el día a día.

Después, Emilia mostró el escritorio, uno de los rincones que tiene un significado especial para ella. Ahí puso algunos objetos y recuerdos que recibió de sus padres y su hermano antes de emprender esta aventura académica.

“Soy muy afortunada, me fascinó el cuarto”, dijo la hija de la presentadora mientras mostraba parte de su nuevo hogar. Aunque reconoció que todavía faltaban cosas por organizar, dejó claro que se siente contenta con el lugar que tendrá durante esta etapa.

El cambio representa mucho más que mudarse de país. Para Emilia, esto significa comenzar una experiencia universitaria en Inglaterra, conocer un nuevo entorno y asumir responsabilidades lejos de casa.

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Varios de los seguidores de Emilia se dejaron ver alegres por la nueva experiencia que vive y le mostraron su apoyo: “Qué lindo, Emi, se ve acogedor”; “Hermosa, cada día me sorprende tu creatividad, bendiciones infinitas”; “Es tan dulce, quiero volver a ser pequeña y que sea mi amiga”; “Todo muy hermoso y apenas para ti, eres tan organizada. Dios te bendiga siempre, éxitos en tus estudios”; “Emilia, por favor, no dejes de hacer tus historias, yo soy la más feliz, así te sentimos cerquita”, se lee en el post.