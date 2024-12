Catalina Gómez reveló por qué terminó su primer matrimonio; contó detalles de su expareja

Su participación activa en el desarrollo del contenido, junto con su calidez en la pantalla, la han hecho destacar, al punto de que tanto sus apariciones como sus ausencias generan interés y conversación entre los espectadores. Varios seguidores de Catalina Gómez suelen interesarse en detalles de su privacidad , la cual es compleja de conocer, pues no da muchas entrevistas.

Recientemente, la comunicadora desató reacciones en redes sociales tras una entrevista con Laura Acuña para el espacio digital La sala de Laura Acuña . Aunque no suele brindar este tipo de encuentros, en esta ocasión decidió abrirse y compartir una experiencia personal que vivió durante su búsqueda por convertirse en madre.

En la charla, Catalina Gómez afirmó que tuvo un matrimonio antes de la relación con Juan Esteban Sampedro, navegando un poco en esta experiencia que lidió cuando solo tenía 18 años . A pesar de que la unión era bonita y no generó ningún conflicto, las condiciones no ayudaron y todo terminó.

“Esa relación, de casada, duró un año larguito. Fue una relación muy bonita, de la que no tengo sino cariño, gratitud y amor. Crecí mucho. De verdad fue muy bonito, porque como que crecimos juntos. yo tenía casi 18 años y él veintialgo, fue mi novio durante la universidad y cuando empecé a trabajar. Crecimos de la mano, siete años de novios, era lo que seguía...era muy chiquita. Finalmente amor había, cariño había, pero pues tal vez no nos dimos cuenta que no era para vivir el resto de la vida juntos”, dijo.