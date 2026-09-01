Pico y placa para vehículos de carga en Bogotá durante septiembre de 2026: horarios y rotación

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, dio a conocer el calendario que establece la restricción del pico y placa para los vehículos de carga en la capital durante el mes de septiembre de 2026.

Pico y placa en Bogotá: restricción para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

La medida opera desde el 1 hasta el 30 de septiembre y aplica exclusivamente para los vehículos de carga mayores a 20 años. Esta normativa divide entre pares e impares, quienes deberán turnarse el permiso y la restricción de movilidad entre las 5 am y las 9 pm.

La restricción de los vehículos particulares y taxis es totalmente diferente a la de los de carga. Foto: Getty Images

El calendario de estos vehículos es particular, pues a diferencia del pico y placa tradicional, el último número de su placa les habilita transitar un día de la semana. Es decir, de lunes a viernes, los vehículos de carga (mayores de 20 años), sin importar su placa, tienen prohibido transitar en Bogotá en los siguientes horarios:

Mañanas: De 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

De 6:00 a.m. a 8:00 a.m. Tardes: De 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

En el resto del día, todos los vehículos de carga pueden transitar en la ciudad. Igual que como sucede los domingos y festivos.

Calendario del pico y placa de los vehículos de carga en Bogotá para el mes de septiembre

Sábado 5 de septiembre: Autorizados los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

Autorizados los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8). Sábado 12 de septiembre: Autorizados los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Autorizados los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). Sábado 19 de septiembre: Autorizados los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

Autorizados los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8). Sábado 26 de septiembre: Autorizados los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

La Secretaría de Movilidad estableció que los propietarios que incumplan esta restricción podrán ser multados con un comparendo que puede llegar a costar hasta 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que se traduciría en $875.452,50 pesos colombianos, junto con la posible inmovilización del vehículo.

Así, la Alcaldía reitera el llamado al sector logístico a planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos en la operación comercial de la capital.