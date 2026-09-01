El mercado automotor en Colombia presenta cifras en aumento: el reporte más reciente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS) con corte a agosto de 2026 demostró un promedio de vehículos nuevos vendidos en Colombia entre las 27.000 y 29.000 unidades.

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En agosto de 2026, se registraron 27.124 vehículos matriculados, ubicándose en el promedio nacional del 2026. Ahora bien, el informe también evidencia una clara tendencia que demuestra el tipo de vehículo que prefieren los colombianos.

Evidentemente, en Colombia, los ciudadanos a la hora de comprar un vehículo nuevo se están decantando por una SUV. Este segmento superó casi por el triple a los automóviles de pasajeros tradicionales durante el último mes. Solo en agosto se matricularon 17.929 utilitarias frente a apenas 5.666 vehículos de tipo automóvil.

Las SUV están mandando la parada en Colombia. Foto: Chery - API

La tendencia no es un fenómeno aislado de fin de mes, sino una constante a lo largo de 2026. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las SUV alcanzaron un volumen histórico de 131.119 matrículas nuevas, mientras que el segmento de automóviles sumó 46.189 unidades. A esto se añade la categoría independiente de camionetas, que aportó otras 7.408 unidades en el acumulado del año.

Ahora bien, esta tendencia también es impulsada por uno de los fenómenos más relevantes en el mercado automotriz colombiano: el auge de los Tesla Model Y. Este es el automotor más vendido en el país durante 2026, superando ampliamente a sus competidores, potenciando las estadísticas de las SUV.

Sin embargo, el fenómeno Model Y no es el único que impacta en la estadística. El listado de los vehículos más vendidos en Colombia está protagonizado por el segmento, pues dentro del Top 5 de líneas con mayor volumen de ventas en 2026, destacan 3 modelos:

Tesla Model Y: Se ubica en la cima del mercado nacional con 12.161 unidades matriculadas en lo que va del año.

Se ubica en la cima del mercado nacional con 12.161 unidades matriculadas en lo que va del año. Renault Duster: Mantiene su fuerza en el mercado local con 7.628 unidades.

Mantiene su fuerza en el mercado local con 7.628 unidades. Mazda CX-30: Consolida su presencia entre los preferidos con 6.043 vehículos vendidos.

Los Tesla Model Y lideran el segmento de las SUV y en general. Foto: AFP

¿Cuál es la diferencia entre una SUV y una camioneta?

Aunque en el lenguaje cotidiano en Colombia se suele llamar “camioneta” a casi cualquier vehículo grande o alto, la industria automotriz y los organismos de tránsito las clasifican en categorías distintas según su arquitectura, uso y capacidad.

Estas son las diferencias clave de estos vehículos:

Construcción y chasís

SUV: Se construye en su mayoría sobre un chasis monocasco (la misma estructura ligera que usa un automóvil de pasajeros). Esto integra la carrocería en una sola pieza, ofreciendo un manejo más suave y cómodo.

Camioneta: Utiliza un chasis de escaleras o largueros (carrocería sobre chasis independizable). Es una estructura mucho más rígida y pesada, diseñada para soportar cargas pesadas y trabajo pesado.

Zona de carga e interior

SUV: Posee un habitáculo cerrado y continuo. El espacio de equipaje (baúl) está totalmente integrado al interior de la cabina de pasajeros.

Camioneta: Cuenta con una platón o caja de carga trasera descubierta (o cubierta exteriormente), físicamente separada de la cabina de pasajeros.

Propósito y desempeño

SUV: Diseñada para el transporte familiar, confort en carretera y uso urbano, combinando la altura de un todoterreno con la comodidad de un sedán.

Camioneta: Orientada al trabajo comercial, agrícola, de carga de mercancía o remolque de gran tonelaje, manteniendo capacidades todoterreno superiores en terrenos difíciles.

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