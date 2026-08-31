La hoja de ruta del MinTransporte: así acelerarán las obras y mejorarán condiciones para transportadores

El Ministerio de Transporte anunció su hoja de ruta estratégica que incluye la reforma al Código Nacional de Tránsito anunciada por el presidente y su gabinete, junto a un conjunto de acciones que prometen el mejoramiento de las vías rurales, la modernización de los puertos y mejores condiciones para los transportadores

La gestión está enfocada en reactivar la capacidad de ejecución del Estado y acelerar las obras de infraestructura que requiere el país, por lo que el plan priorizará el seguimiento riguroso a los grandes proyectos, la modernización de la red vial rural y portuaria, y un alivio en los trámites para los conductores y el sector transportador.

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Estos son los pasos clave de la hoja de ruta:

Una gerencia de proyectos

Se implementará un equipo que designará un responsable concreto por cada obra que se adelante en el territorio. Este se encargará de hacerle seguimiento a cada trabajo, con el objetivo de destrabar obstáculos prediales, ambientales, contractuales y financieros para que se adelanten los trabajos.

Priorización de vías

El Gobierno nacional aseguró que se priorizará la intervención de un primer paquete de vías terciarias para conectar a las zonas rurales con centros urbanos, mercados y servicios de salud, trabajando de la mano con las comunidades. Estas fueron denominadas “Vías del Milagro”, pero hasta el momento no se ha establecido cuáles son específicamente.

Modernización de puertos

MinTransporte decretará la modernización portuaria de algunas de las fronteras marítimas más importantes del país, buscando impulsar las negociaciones con las naciones extranjeras. La estrategia pretende disminuir los costos y tiempos de la conectividad marítima del país, para fortalecer su impacto comercial.

Alivios para los conductores

La hoja de ruta anuncia la apertura de un diálogo permanente para el sector, con el objetivo de identificar las necesidades del gremio y que, a partir de ellas, se eliminen regulaciones innecesarias, se simplifiquen procesos y mejore la seguridad en las carreteras nacionales.

Atención a sectores afectados por el terremoto

A través de un Decreto de Emergencia sectorial, se acelerará la contratación, el traslado de maquinaria y la rehabilitación de vías, puentes y aeropuertos en las zonas golpeadas por el sismo.

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La ministra Elsa Noguera aseguró que el Gobierno nacional ya trabaja para que todos estos anuncios se conviertan en una realidad para los colombianos; sin embargo, insistió en la importancia de adelantar una gestión con método y seguimiento directo en las regiones.

“Los colombianos no necesitan más promesas: necesitan que las cosas pasen. Vamos a poner al Estado a trabajar con método, responsables y seguimiento; a destrabar las obras, escuchar a las regiones y a nuestros transportadores, y quitar las trabas que no le sirven a nadie. Queremos un transporte que conecte, genere oportunidades y le haga más fácil la vida a la gente. Vamos a reconstruir juntos”, aseguró la ministra de Transporte, Elsa Noguera.