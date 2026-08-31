Tras el auge de los vehículos eléctricos en Colombia, alistan a mecánicos para que aprendan a repararlos

Durante los últimos años, los vehículos de tecnologías sostenibles como los carros eléctricos, híbridos, motos, scooters y demás tecnologías han comenzado a tener mayor impacto en la movilidad de Colombia.

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Cada día es más notable observar cómo los conductores del país empiezan a utilizar unidades que forman parte de este sector automotor.

De acuerdo con reportes compartidos por Fenalco y la ANDI, durante el mes de julio, los vehículos híbridos y eléctricos representaron prácticamente la mitad del mercado mensual de coches nuevos, registrando un total de 14.280 unidades en el país.

No obstante, estos cambios no solamente traen un paradigma de las necesidades que hoy requieren los coches modernos, sino que también alteran silenciosamente uno de los oficios más tradicionales del país: el de los mecánicos.

Varios especialistas automotores se desempeñan en el conocimiento de motores, correas, aceites, combustión y transmisión. Y si bien este dominio sigue siendo necesario en el sector automotor, la llegada de nuevas tecnologías en los vehículos comienza a exigirles mayores requisitos.

Hoy en día, los vehículos modernos cuentan con baterías de alto voltaje, sistemas electrónicos de control, inversores, motores eléctricos, sistemas de gestión de baterías, frenado regenerativo y demás herramientas de diagnóstico digital que se han comenzado a adentrar en el nuevo lenguaje de la mecánica.

Los vehículos eléctricos e híbridos están transformando las labores de mantenimiento y reparación en el sector automotor. Foto: Getty Images

Adicionalmente, el intervenir en sistemas de alto voltaje también significa una mayor exigencia para estos procedimientos.

Según CESVI Colombia, la manipulación de baterías y componentes electrificados necesita de áreas de trabajo acondicionadas, además de herramientas aisladas, equipos de diagnóstico especializados, elementos de protección y formación del personal.

Por medio de un estudio realizado por la entidad, en el cual 223 talleres participaron en su esquema Círculo Preferencial de Talleres, se encontró que solamente el 8 % de los asistentes contaban con bases de electrificación, mientras que alrededor del 15 % poseían las condiciones necesarias para atender vehículos eléctricos e híbridos.

La alternativa que busca formar a más mecánicos para los carros del futuro

Ante este panorama que se está viviendo en el sector automotor, la Universidad ECCI ha inaugurado un espacio para preparar a los ciudadanos ante el mantenimiento de vehículos con tecnologías sostenibles.

Esto ha sido por medio de un laboratorio de movilidad eléctrica, el cual ha sido diseñado para poder acercar estas tecnologías no solamente a los estudiantes de la institución educativa, sino además a técnicos y trabajadores del sector automotor.

Los talleres especializados requieren herramientas, equipos de diagnóstico y condiciones de seguridad para intervenir vehículos electrificados. Foto: Universidad ECCI

El espacio cuenta con una plataforma didáctica, la cual está basada en un BYD Yuan EV, un Toyota Prius híbrido, siete módulos especializados, una estación de carga y herramientas para poder diagnosticar y trabajar seguro con los sistemas electrificados.

La iniciativa por parte de la Universidad ECCI contempla una capacitación de 120 horas para el mantenimiento de vehículos eléctricos e híbridos, en donde también se añaden cursos y diplomados vinculados con electromovilidad, baterías, diagnóstico y sistemas de alto voltaje.

Este laboratorio no solamente se encarga del cuidado de automóviles, sino que también ofrece espacios para motocicletas eléctricas, bicicletas asistidas, scooters, patinetas y demás vehículos de micromovilidad que han tenido mayor presencia en el país.