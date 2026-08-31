Los piques ilegales volvieron a generar preocupación entre los ciudadanos de Bogotá, luego de que en videos difundidos en redes sociales se observara a cientos de conductores realizando carreras clandestinas en horas de la noche.

Radiografía de los piques ilegales en Cali: así funcionan las redes de carreras clandestinas

La situación se ha presentado en la localidad de Suba, principalmente en inmediaciones de la avenida Boyacá con calle 170, y ha afectado la tranquilidad de los habitantes del sector debido a los altos niveles de ruido y al tránsito de vehículos a altas velocidades.

Siguen las denuncias por piques ilegales durante la madrugada en la Av. Boyacá con calle 170, en plena zona residencial de Suba.



No podemos seguir normalizando que unos pocos conviertan las calles en pistas de carreras mientras ponen en riesgo la vida de peatones, conductores y… pic.twitter.com/gKp19wjLlE — Samir Abisambra (@samirabisambra) August 29, 2026

Por ello, durante los últimos días, cientos de usuarios de redes sociales han expresado su rechazo a los piques ilegales en la ciudad y han hecho un llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá para atender la situación con una mayor presencia de las autoridades e imponer infracciones a los conductores que realizan estos actos.

Las denuncias de los bogotanos también derivaron en la participación de miembros del Concejo de Bogotá, quienes le pidieron a la Secretaría Distrital de Movilidad reforzar los operativos para proteger las vías de la capital.

Asimismo, criticaron la gestión de la Alcaldía de Bogotá, al afirmar que, a pesar de las denuncias de los ciudadanos del sector, no se están ofreciendo alternativas viables para evitar más casos de piques ilegales.

“En Bogotá se perdió nuevamente el derecho a dormir. La ciudadanía, cansada, vuelve a denunciar los piques ilegales. Pero ¿de qué sirve que todos denunciemos si la Secretaría Distrital de Movilidad no hace nada? ¿Dónde están los operativos? ¿Dónde están las sanciones? Ahí sí no aparecen. Señor alcalde Carlos Fernando Galán, por favor, ponga orden. Bogotá necesita acciones concretas frente a los piques ilegales y respuestas para una ciudadanía que ya está cansada”, comentó la concejal Diana Diago.

Multas por realizar piques ilegales

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, existen determinadas infracciones que derivan en multas por realizar piques ilegales. Estas son algunas de ellas:

Infracción C.29

La multa se impone a las personas que conduzcan su vehículo a una velocidad superior a la máxima permitida por la ley.

Aquellos que incumplan la norma recibirán una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMMLV).

Infracción C.31

La multa se aplica a los conductores que no acatan señales o requerimientos establecidos por los agentes de tránsito.

Aquellos que no respeten esta norma recibirán una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMMLV).

Infracción D.3

La multa se aplica a las personas que se movilizan en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.

Aquellos que no respeten esta norma recibirán una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMMLV).

Infracción D.7

La multa aplica a las personas que conducen sus vehículos y realizan una serie de maniobras consideradas altamente peligrosas e irresponsables que puedan poner en peligro a ciudadanos u objetos cercanos.

Aquellos que no respeten esta norma recibirán una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMMLV).