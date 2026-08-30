“El cartel de las fotomultas” se vuelve tendencia tras anuncio de De La Espriella

Luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara una reforma a las normas de tránsito en Colombia, se creó un nuevo hashtag en redes sociales que rápidamente alcanzó el apoyo de miles de internautas y así la convirtieron en una de las principales tendencias en X.

La tendencia tiene nombre propio: #ElCartelDeLasFotomultas. Miles de colombianos expresaron sus cuestionamientos a través de la red social X y, en la misma línea del presidente, cuestionaron el sistema regulatorio del tránsito colombiano.

Con este hashtag, diferentes ciudadanos empezaron a reportar algunas situaciones que, a su consideración, son irregulares. Bogotá es una de las ciudades más mencionadas en la red.

¿Las cámaras de fotomultas sí salvan vidas? El choque entre seguridad vial y recaudo que divide a Bogotá

Algunos congresistas también se van sumando a la tendencia y citan otras regiones del país. Por ejemplo, el senador del Partido de la U, Antonio Correa, quien publicó un video cuestionando el sistema de estas en la costa colombiana.

“La costa está inundada de fotomultas. Esto no es seguridad vial, es un negocio con el bolsillo de la gente. (...) En Barranquilla, por ejemplo, la red pasó, subió 28 cámaras más entre 2012 y 2015. Y cuando recorremos las vías entre Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, encontramos cámaras, señalización confusa y dispositivos cuya ubicación y visibilidad dejan demasiadas preguntas”, detalló Correa.

La Costa está inundada de fotomultas. Esto no es seguridad vial, es un negocio con el bolsillo de la gente. #ElCartelDeLasFotomultas. Mientras muchos guardan silencio, nosotros decidimos radicar un proyecto de ley para frenar este abuso. Lo frenaron dos veces, pero la tercera… pic.twitter.com/rliHswnYSV — AntonioCorreaSenador (@AntonioJCorreaJ) August 30, 2026

Así, también se han visibilizado las diferentes iniciativas que se adelantan en el Congreso de la República a propósito de esta polémica. Diferentes proyectos buscan disminuir la cantidad de cámaras de fotodetección que se instalan en las ciudades.

El llamado senador Biter, abanderado por los conductores, visibilizó su proyecto que ya está caminando en el Senado: “Ya radicamos un proyecto para que las sanciones por exceso de velocidad sean graduales y proporcionales, modificando la C.29 de la Ley 769. No puede recibir el mismo castigo quien se excede unos pocos kilómetros que quien conduce a una velocidad realmente peligrosa”.

A raíz de esta polémica, han emergido diferentes cuestionamientos por parte de la ciudadanía; la mencionada por Biter es una de ellas. Varios ciudadanos cuestionan que, por ejemplo, en una vía donde el límite está impuesto a 50 km/h, sea multado de igual forma el que es captado a 80 km/h y el que transita a 56 km/h.

Otro de los puntos que se han mencionado involucra los límites de velocidad, pues miembros de la ciudadanía no se explican que en pocos metros cambien abruptamente estos límites. También hay quienes critican que en avenidas principales la velocidad máxima permitida sea de 50 km/h.