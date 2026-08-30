Clasificación general de la Vuelta a España: magistral actuación de Harold Tejada lo consolida en el top 10

El colombiano Harold Tejada (XDS Astana) tuvo una magistral actuación en la etapa 9 de la Vuelta a España y sigue consolidándose en el top 10 de la clasificación general. El español Enric Mas (Movistar Team) defendió su liderato y ganó la jornada tras un impresionante ataque en el final.

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Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue otro de los compatriotas que tuvo una gran actuación: llegó en la décima posición por detrás del ecuatoriano Richard Carapaz.

Por su parte, Juan Felipe Rodríguez (EF Education) cruzó la meta de número 18 con un tiempo de 5h 14′ 02′'. Esto lo lleva a estar en la casilla 17 en la clasificación general a 16′ 54′'.

Harold Tejada es le mejor de los colombianos en la general: la jornada de hoy le permite consolidar ese octavo puesto a 04′ 39′' del líder y con un tiempo total de 28h 38′ 42′'.

En cuanto a Buitrago, quedó en la casilla 27 con una diferencia de 41′ 12′', mientras que Iván Sosa se ubica en la 119 a 1h 39′ 47′'. Por último, Guillermo Juan Martínez quedó en la posición 151 a 1h 57′ 44′' del líder.

La victoria del español

La corona se la llevó el español Enric Mas tras ganar la etapa nueve este domingo, entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, consolidando su liderato al frente de la carrera, tras el abandono el sábado de Tadej Pogačar.

El corredor del Movistar se impuso en las duras rampas del Alto de Aitana en un duelo a dos con el británico Oscar Onley, que fue segundo, mientras el esloveno Primož Roglič, entró en tercer lugar.

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Mas, que logró su segunda victoria de etapa en una Vuelta a España, se mantiene al frente de la general con 1 minuto 18 segundos de ventaja sobre Roglic y 1 minuto 39 segundos sobre el austriaco Felix Gall.

El español atacó a tres kilómetros de la meta, en el tramo más duro de la subida, sorprendiendo a un grupo de favoritos entre los que se encontraba Roglic, Gall y el ecuatoriano Richard Carapaz.

Sólo Onley fue capaz de seguir al español, que se había vestido el maillot rojo de líder la víspera, tras la dura caída de Pogacar, que obligó al esloveno a abandonar la carrera.

Absoluto dominador de la prueba hasta el momento de su percance, la retirada de Pogacar ha puesto un punto más de emoción a la ronda española.

Roglic logró alcanzar a los dos primeros, pero varios cambios de ritmo por parte de Mas acabaron por soltar al esloveno, que busca ser el primero en poder ganar cinco Vueltas a España.

Líderes de La Vuelta 2026

Onley hizo un tímido intento de esprint en el último kilómetro, pero no pudo superar a Mas, que compite por ganar su primera Vuelta, en la que hasta ahora sólo ha logrado hacer podios.

Este lunes tendrá lugar la primera jornada de descanso de La Vuelta tras la que el martes se correrá la 10ª etapa de 184,7 km entre Alcaraz y Elche de la Sierra con tres puertos de tercera categoría.