Tatiana Rentería, afectada, habló de cruda situación que golpeó a su familia y reveló decisión que tomaron: “Doloroso y angustioso”

El terremoto del pasado 10 de agosto causó toda clase de pérdidas en el país, afectando gran parte de ciudades como Chocó, Cali, Pereira, Manizales y Buenaventura. Los daños fueron bastantes, llevando a la muerte de muchas personas, estructuras destruidas y edificaciones con pérdidas.

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Este fue el caso de Tatiana Rentería, reconocida actriz, quien habló en La Red y destapó el doloroso momento que vivió con su familia tras esta tragedia. La artista no dudó en contar lo ocurrido, dejando en evidencia una incómoda situación.

De acuerdo con lo que se observó en la entrevista, la celebridad relató que el apartamento de su familia en Cali quedó muy afectado por el temblor de 7.4, viendo grietas y daños estructurales que lo volvían inhabitable.

“Al lado del edificio Vanessa, que se cayó completamente, el edificio Laureles, nuestro, está completamente averiado... en riesgo desde el día uno. Mi papá se había ido hace un mes del terremoto. Mi hermana tuvo nieto, o sea, mi papá bisnieto, y se fue a Alemania a conocerlo”.

No obstante, lo lamentable fue que Tatiana Rentería llegó a la vivienda y descubrió que los ladrones se habían metido, robándose pertenencias de valor emocional y económico.

“Las paredes caídas, grietas, intentar salvar algo de recuerdo o valor, porque mis papás vivieron ahí los últimos 30 años. Entraron los ladrones al cuarto piso... fue ver el apartamento agrietado y tumbadas las cosas, además de saqueado. En mi casa no había muchas cosas de valor, lo poquito que encontraron se lo robaron. Fue impresionante ver los cajones abiertos y las cosas sobre la cama”, dijo.

Entre lágrimas, la famosa indicó que la energía era muy distinta, viendo cómo los delincuentes se aprovecharon para hurtar y hacer de las suyas, sin que los propietarios al menos llegaran.

En este punto fue cuando contó la decisión que tomaron como familia, revelando que su papá, de 86 años, se quedaría a vivir en Alemania.

“Es muy fuerte la energía que se siente ahí, los ladrones entraron primero que los propietarios. Mi papá está entero, pero perder su base a los 86 años es muy doloroso y angustioso. Tomó la decisión de no volver a Colombia, decidimos que se quede a vivir en Alemania”, apuntó.

“Ahora me quedé sin casa y sin papá en Cali. Lloro por la nostalgia, las cosas que remueven y resetean”, dijo, bastante nostálgica.