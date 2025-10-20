Suscribirse

Tatiana Rentería destapó detalles de su ruptura amorosa con Diego Trujillo y expuso verdad: “Alguien muy cercano a nosotros”

La actriz reveló la infidelidad que dañó su relación con el reconocido artista.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

20 de octubre de 2025, 2:05 p. m.
Tatiana Rentería y Diego Trujillo fueron pareja.
Tatiana Rentería y Diego Trujillo fueron una de las parejas más comentadas de la farándula colombiana, debido a la relación amorosa que construyeron en 2004. Ambos decidieron darse una oportunidad sentimental, disfrutando de una unión que no se selló por ninguna institución.

Recientemente, la reconocida actriz abrió su corazón y contó en La Red cómo fue esta historia, la cual pasó por todo tipo de etapas. En la conversación, se refirió al camino que llevaron desde que quisieron sostener un vínculo, evitando llegar al altar o a notarias.

Tatiana Rentería mencionó que todo se dio con Diego Trujillo a través de un ritual, el cual llevaron a cabo en Barú, confiando en las palabras y el poder de la química. Este espacio ayudó a que se construyera una sólida amistad, más allá del amor de pareja.

“No nos casamos ni por la iglesia ni por lo civil, pero hicimos un ritual solos en Barú... la Luna llena, Diego y yo, el mar y una conversada tremenda que nos pegamos ese día sobre lo que esperaba la otra persona. Eso permitió que pudiéramos ser amigos para el resto de la vida”, comentó.

Sin embargo, la artista no dudó en hablar por primera vez sobre la ruptura amorosa con el famoso, asegurando que lo que quebró su relación fue la aparición de una tercera persona. La colombiana mencionó que dicho personaje terminó involucrado con su expareja, causándole un profundo dolor en esa época.

Debo contar que sí se atravesó una tercera persona. Para mí, desde mi mirada, rompió la historia de amor. Apareció una persona en la vida de él. Decidí separarme porque no me lo esperaba, para mí fue muy doloroso porque era alguien muy cercano a nosotros, fue como una doble puñalada”, aseguró ante cámaras.

Rentería indicó que, a pesar de lo que cargaba en su corazón, Diego Trujillo le propuso que volvieran a ser novios, dándose espacios y conociéndose de nuevo. Aunque lo intentó, la sombra de esta tercera persona seguía presente y no le permitió estar tranquila.

Me dolió mucho, me enloquecí un poco, me desconocí a mí, quise mandarlo todo al carajo sin escuchar nada. Había tanto amor que Diego me dijo que siguiéramos de novios, por el tema de espacios, cada uno lo podría tener, pero esa persona que apareció seguía trabajando con él, no lo digería fácil y me enloquecía con un mensaje o llamada. Fue un año en el que no fui yo, tenía ilusión de no separarnos, pero fue un año tortuoso”, señaló.

Se me rompió la seguridad en mí misma en ese tiempo”, agregó.

SAI es hijo de los de los actores más reconocidos de Colombia.
De igual manera, años después, la pareja volvió a darse una oportunidad por la cercanía que manejaban por su hijo, SAI, navegando en otro escenario de su historia. No obstante, ambos se percataron que tendrían problemas, lejos de infidelidades, por lo que prefirieron seguir como amigos

“En ese año fue donde nos dijimos, aquí vamos a empezar a pelear por cositas de antes, y no por terceros”, concluyó, revelando que actualmente disfruta de otra relación, donde se siente feliz y amada.

