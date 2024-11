Él es el hijo de Diego Trujillo; nació de relación que tuvo el famoso con una reconocida actriz

No obstante, recientemente, Diego Trujillo llamó la atención de los curiosos con una entrevista que concedió a Eva Rey, para su formato Desnúdate con Eva , donde respondió todo tipo de preguntas íntimas, profesionales y generales. El artista fue claro en cada palabra que dio, plasmando lo abierto que era con los aspectos que rodeaban su vida.

“No podría decirte un número, pero tengo 64 años, Eva. Más de 100, sí, pero más de 200 no, no sabría decir, es que 200 es un número muy grande, pero más de 100, si, por ahí 150″, apuntó, a lo que su hijo contó que él había estado con 37 mujeres en un lapso de tiempo de su corta edad.