Hijo de Diego Trujillo reveló su verdad detrás del consumo de drogas: “Es lo peor que puede hacer”

¿Simón Trujillo ha consumido drogas?

“Sí, yo la marihuana la probé a los 13 años, como por curiosidad. Digamos que mis papás siempre me han puesto así, todo sobre la mesa, ‘hay esto, hay esto otro’, no es como ‘te prohíbo hacer tal cosa’, sino que es más bien cogerles respeto y miedo a las cosas que, pues, es su vida a la final, también”.

“Sí, yo probé eso por curiosidad de los 13, no volví a fumar, pero ya más adelante, por una novia, en una tusa, de huevón, que es lo peor que usted puede hacer, por estar triste y eso, me puse a probar otras cosas y pues me quedé ahí un rato, jodiendo, me desenfoqué también de mi centro”.