Angélica Jaramillo sorprendió con impactante cambio de ‘look’ tras escapar de centro de rehabilitación: “Quedé espectacular”

“Angélica Jaramillo tenía un momento en su vida en el que estaba haciendo todo lo que soñó. Sí, bacano. Estaba tan feliz, cumpliendo tantos sueños, tantos proyectos, tantas cosas bellas que había puesto y tantas ideas (…). Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar: llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. Es una felicidad momentánea, sí, claro, pero ¿para qué? Para intentar calmarme o pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, dijo en medio de la tristeza y con la voz entrecortada.