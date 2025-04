Hernán Orjuela destapó la verdadera razón por la que se acabó ‘También Caerás’

Uno de los programas de comedia más recordados por los colombianos es También caerás , transmitido por Canal Caracol. Las bromas que se presentaban en él llenaban de risas las tardes de los fines de semana, cautivando a la audiencia con el talento de algunas de las figuras más destacadas del entretenimiento de la época. No obstante, tras varios años de éxito, el programa fue retirado de manera sorpresiva de la programación.

“Yo personalmente, estuve en el programa, aproximadamente por unos 12 años y mi salida obligó más una transición que hice cuando en Caracol Televisión me nombraron director de entretenimiento, entonces me encargaron nuevas funciones y cedí También Caerás para que lo hicieran los otros que llegaron, que fue Moisés Angulo, Silvana Altahona y muchas más personas que estuvieron después”.

Añadió: “Cuando llega Paulo Laserna, él me dice que me vaya para Sábados Felices, pero que tenía que dejar algunas de las responsabilidades que tenía en ese momento, entonces le cedo los derechos a Caracol porque este programa era de mi compañía, y me quedo de planta manejando directamente el tema del programa de humor”.