Gol Caracol revela su equipo para el Mundial 2026: Julián Capera y un relator argentino son los nuevos fichajes

Son muchas la compañías que se alistan para el Mundial 2026. En todos los sectores hay algo de interés por esta Copa del Mundo y en los medios de comunicación no es la excepción.

La marca ‘Gol Caracol’ del emporio de Caracol Televisión, tiene a su personal listo para cubrir el magno evento de la FIFA que se realizará entre junio y julio próximo.

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Caracol TV por estar al lado de la Selección Colombia se ha ganado un gran espacio en los hogares colombianos y establecimientos comerciales en el país. Los largos cubrimientos más las voces expertas en los partidos les ha permitido ser una voz de autoridad en la televisión de Colombia que exige a sus demás competidores.

Liderado por Javier Hernández Bonnet y al lado de productores y asistentes de logística, ‘Gol Caracol’ presentó el equipo de lujo que cubrirá el Mundial 2026 y que promete unir al país con el equipo colombiano y la Copa Mundo en general.

Javier Hernández Bonnet, periodista en el 'Gol Caracol'. Foto: Colprensa

Como técnicos invitados aparecen el colombiano Alexis García y el argentino Rodolfo De Paoli, quien es un nuevo fichaje en este proyecto y es recordado en Colombia tras obtener una histórica victoria 1-0 sobre Atlético Nacional en Medellín, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 cuando dirigía a Patronato.

Como relatores oficiales están Carlos Alberto Morales en el grupo de Javier Hernández que transmitirá los partidos de la Selección Colombia y otros principales; y José ‘Pepe’ Garzón en los demás juegos del Mundial 2026.

Julián Capera se une al grupo de Caracol

Como comentarista principal está Javier Hernández Bonnet y ahí aparece Julián Capera en los comentarios, quien en días pasados se despidió de ESPN y prefirió firmar con este nuevo proyecto en el Gol Caracol.

Rodolfo De Paoli, Alexis García y Julián Capera. Foto: Oficial Caracol TV

De esta manera, Caracol Televisión apuesta por el Mundial 2026 y la idea que tienen es mantener los primeros lugares en el rating de la televisión, además de pelear con demás cadenas extranjeras, como DSports o Disney +, que hacen acto de presencia con una estrategia pagada para tener cubrimientos en la Copa Mundo y transmisiones de partidos en exclusiva.

Nómina oficial de Caracol TV para el Mundial 2026

Javier Hernández Bonnet - Comentarista y director

Julián Capera - Comentarista

Carlos Alberto Morales - Relator

‘Pepe’ Garzón - Relator

Alexis García - Técnico invitado

Rodolfo Di Paoli - Técnico invitado

El Mundial se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K junto a Uzbekistán, RD del Congo y Portugal.