Es oficial: Disney+ transmitirá los partidos del Mundial 2026 con ESPN en Colombia

La configuración de los derechos de televisión para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dado un giro significativo en la región.

Disney+, a través de su señal deportiva ESPN, confirmó oficialmente que transmitirá un paquete seleccionado de encuentros del torneo para Colombia y otros seis países de Sudamérica.

La noticia, que inicialmente circuló como una versión extraoficial, fue ratificada por la compañía, marcando un hito en la transición de los grandes eventos deportivos hacia las plataformas de suscripción prémium.

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Según el comunicado oficial de la cadena, la oferta para los usuarios de Disney+ Plan Premium en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela incluirá un total de 30 partidos de los 104 que componen el certamen.

La distribución de estos encuentros está diseñada para cubrir todas las instancias de la competencia, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones nacionales.

El paquete adquirido por ESPN se desglosa de la siguiente manera:

22 partidos de la fase de grupos.

de la fase de grupos. 2 partidos de la ronda de 32 (dieciseisavos de final).

de la ronda de 32 (dieciseisavos de final). 2 partidos de los octavos de final.

de los octavos de final. Un partido de los cuartos de final.

de los cuartos de final. Ambas semifinales.

La gran final del torneo.

Un punto relevante para el mercado local es el compromiso de la cadena con el sentido de pertenencia regional.

Bruno Zurlo, director de ESPN & Networks en The Walt Disney Company Latinoamérica, señaló que en cada país la retransmisión incluirá los partidos de la selección nacional correspondiente, asegurando que los aficionados colombianos puedan seguir el camino del equipo tricolor mediante esta plataforma.

La apuesta de Disney+ no se limita exclusivamente a los 90 minutos de juego. La compañía ha indicado que el Plan Premium contará con una programación continua que incluye resúmenes, noticias e información constante desde las sedes del evento.

“Este acuerdo refuerza nuestra posición como líderes en eventos deportivos de primer nivel”, afirmó Zurlo.

La estrategia editorial de la cadena busca complementar la emisión de los partidos con el análisis técnico de sus figuras más reconocidas. Aunque el comunicado no menciona nombres específicos para las narraciones, se espera que el equipo periodístico habitual de ESPN lidere las transmisiones multiplataforma.

El Mundial de 2026 representa un desafío sin precedentes para las cadenas de televisión. Al aumentar el número de participantes a 48 y extenderse por tres naciones, el calendario se vuelve más denso.

El torneo, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio, requerirá de una infraestructura tecnológica capaz de soportar la demanda de datos que implica el streaming en vivo a gran escala, un terreno donde Disney+ busca consolidar su liderazgo tras la integración de los contenidos de Star+ a su plataforma principal.