Mundial 2026: ¿Por qué la nueva canción de Belinda y Los Ángeles Azules está dividiendo opiniones en redes?

La FIFA presentó oficialmente “Por Ella”, el segundo sencillo que formará parte del álbum musical de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La pieza, interpretada por la cantante Belinda y la agrupación de cumbia Los Ángeles Azules, busca capturar la esencia cultural de México, uno de los tres países anfitriones del torneo, junto a Estados Unidos y Canadá.

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Este lanzamiento se enmarca en una estrategia global liderada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha manifestado a través de sus canales oficiales que este proyecto discográfico tiene como fin “unir al mundo” mediante la convergencia de diversos estilos y culturas bajo un mismo ritmo global.

La producción de “Por Ella” estuvo a cargo del puertorriqueño Tainy, reconocido productor. La propuesta sonora destaca por un equilibrio entre el pop contemporáneo y la cumbia tradicional mexicana, género que identifica a Los Ángeles Azules, originarios de Iztapalapa.

De acuerdo con declaraciones de los artistas, la canción busca ser un motor emocional para la afición. Belinda calificó como un “gran honor” formar parte de la banda sonora oficial, señalando que la composición reúne la fuerza de la cultura latinoamericana con la emoción del fútbol. Por su parte, los integrantes de Los Ángeles Azules expresaron su satisfacción por representar a su país en un evento de tal magnitud, reforzando el carácter popular del tema.

El estreno de la canción llegó acompañado de una pieza audiovisual grabada en la Plaza de la República, en el icónico Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. El video integra elementos clave de la identidad visual mexicana que, según los realizadores, forman parte de las costumbres cotidianas del país.

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Esta estética busca proyectar la riqueza cultural de México al resto de las naciones participantes, cumpliendo con la visión inclusiva que la FIFA ha trazado para el álbum, el cual integrará a artistas de distintos continentes y géneros.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito en el deporte al ser la primera edición en contar con 48 equipos nacionales y tres sedes conjuntas. La inclusión de “Por Ella” en el repertorio oficial sugiere, según expertos en la industria, que el tema tendrá un protagonismo especial en las ceremonias de apertura y en los Fan Fests de las ciudades sede.

Aunque todavía no se ha revelado el listado completo de canciones que conformarán el disco, este segundo adelanto confirma que la federación internacional apuesta por una identidad sonora diversa que rinde homenaje a las tradiciones de los países organizadores mientras mantiene un estándar de producción global de alta fidelidad.