‘También caerás’: así luce actualmente Juan Carlos Villegas, el presentador le reveló a SEMANA que se separó

“Es un trabajo que marcó prácticamente mi vida, que se hizo durante muchísimos años. Yo empecé en 1994, el programa ‘No me lo cambie’, debido a la oportunidad que me brindó Hernán Orjuela, que, en esa época, era el director de ese tipo de programas, y luego con los años me lo encuentro en También Caerás”.

El cambio físico que ha tenido Juan Carlos Villegas con el paso de los años

“Es muy chistoso ver los comentarios, la gente que dice que estoy más obeso, que estoy más gordo y lógicamente, los años no vienen en vano, es un programa que, la última aparición fue hace 10 años, yo en este momento tengo 50 años, nunca me he dejado la barba, pero después de que terminé, me dejé la barba y de pronto ese si es un cambio grande que tengo, más los años que tengo”, mencionó entre risas.