Angélica Jaramillo destapó la reacción de su familia tras video que publicó: “No quise volver”

Angélica Jaramillo fue una de las participantes más notables de la edición 2012 de Protagonistas de Nuestra Tele, donde coincidió con personalidades como Sara Uribe, Edwin Garrido, Manuela Gómez, Óscar Naranjo y Elianis Garrido.

A lo largo de su paso por el reality y en su carrera posterior, la modelo y actriz llamó la atención por su atractivo, su estilo característico y sus diversos proyectos, destacándose en cada una de sus apariciones públicas por su sensualidad.

No obstante, aunque su imagen pública reflejaba estabilidad y alegría, su realidad era muy diferente, algo que ha salido a la luz recientemente. La caleña reveló una serie de situaciones personales que la han afectado profundamente y la han llevado a una etapa de desequilibrio emocional.

En una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, Angélica Jaramillo confesó que no estaba pasando por un buen momento, pues lucha desde hace tiempo contra la adicción a las drogas. En el video, se le vio visiblemente afectada y desconcertada, pero aun así decidió continuar relatando su experiencia y expresar los sentimientos que la embargan en este difícil proceso.

Ahora, tiempo después de esta publicación, Angélica Jaramillo dialogó en Vicky en SEMANA, relatando cómo ha sido su proceso personal y cuál fue el impacto que tuvo este tema en su realidad. La modelo confesó lo que había detrás del video, narrando los momentos difíciles que pasó por estas sustancias.

Tras relatar cómo fue internada “a las malas”, la cantante aprovechó para revelar cuál fue la reacción de su familia cuando se enteró de este video. La caleña apuntó que fue muy complicado, ya que intentó ausentarse lo más posible de su hogar y así no enfrentar a sus hermanas.

“No quise volver como en día y medio, hasta que mi hermana me dijo: ‘Dime dónde estás, por favor, te lo ruego, para que te vengas para la casa’. Dije: no, no, no, no. Ya estaba anocheciendo. De verdad, cuando llegué, como al segundo día, ella no me dijo nada, fue muy seria, muy parcial, y después fue que nos fuimos para donde estaba mi papá con mis hermanas y ahí me cogieron entre todos y me abarcaron”, dijo al inicio.

Angélica Jaramillo habló en 'Vicky en SEMANA'. | Foto: Instagram de Angélica Jaramillo

“Fue fuerte y yo me puse muy triste porque prácticamente me dijeron que ellos querían hacerse cargo de mis cosas, que me iban a ayudar con los niños, que yo necesitaba ayuda, pero yo no sabía de qué manera me la querían brindar. Pensé que era como: oye, tranquila, vente para Cali, los niños están estudiando acá, entonces puedes quedarte aquí en la casa”, agregó en Vicky en SEMANA.

Angélica Jaramillo reveló que actualmente vive en Bogotá, pero su familia optó por decirle que se fuera junto a ellos, pues era la mejor opción para que las cosas salieran mejor. Allí recalcó que duró solo unos días y decidió regresarse a trabajar, recibiendo comentarios de sus seres queridos.

“Yo vivo en Bogotá, estoy completamente en Bogotá, pero en ese momento me dicen: ‘Queremos que estés al lado de nosotros, entonces pásalo todo para Cali’. Ya los niños estaban organizando el colegio, todavía no habían entrado, y cuando ya entraron, obviamente me vi en la necesidad de pasarme”, apuntó.

“Me vengo para Bogotá después de eso y duro 20 días organizando prácticamente todas mis cosas para poderme ir, y cuando me voy para Cali, de nuevo pasa una serie de cosas. Mis hermanas me recibieron y me dijeron: ‘Estuviste 20 días’. ¡Pero es que tengo que trabajar! Es que son muchas cosas… igual la comunicación con mi hijo fue constante, pero como yo no les volví a contestar a ellos por el tema que siempre yo sentía que estaban ahí, como queriendo –a través de su temor– que yo no fuera consumir, a recaer”, dijo.

Angélica Jaramillo reveló también que la constante forma de pedirle explicaciones hizo que se cuestionara y reaccionara distinto, poniéndole un freno a su familia por esta actitud que habían tomado hacia ella.