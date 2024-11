Familia de Angélica Jaramillo expone por qué le dieron un medicamento a la modelo antes de internarla

La entrevista completa de Angélica Jaramillo en Vicky en Semana:

“No lo creo que lo hayan hecho de esa forma. A mí, me drogaron durante dos días con dosis altísimas para dormirme y entrarme a ese lugar. Dosis altísimas que no eran necesarias”, contó Jaramillo en Vicky en Semana.

El comunicado:

“A mí me tocó vivirlo, fue muy fuerte. Ocho días en una celda (de los 26). A mí me entraron seis personas, me forcejearon horrible, me lastimaron. Pero yo no puedo entrar a hablar mal de esas cosas porque me generó una conciencia de nunca más querer volver a tocar un sitio de esos. Iría a visitar a las personas que conocí allá porque les tomé un cariño impresionante. Unas personas muy nobles, con una proyección de cambio impresionante, con unos talentos y unos dones increíbles: cantantes, músicos, compositores con diferentes situaciones como problemas de alcoholismo, consumos de droga altísimos”, recordó Jaramillo en Vicky en Semana.