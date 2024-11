La Suprema, Yeferson Cossio, Cara Rodríguez y Amara Que Linda revelaron en SEMANA los mejores consejos para triunfar en internet

Los consejos de Yeferson Cossio para triunfar en internet

“Primero, yo diría que una persona que quiera crear contenido en internet primero tiene que saber que se tiene que atener a perder su privacidad porque no es tan fácil como uno cree, no es como que sales y te piden fotos fotos y ya. Realmente, es complejo, o sea miren, en mi caso, un millón de personas se hacen el alargamiento óseo y normal, bonito, qué bueno que quieras crecer, pero si se la hace un creador de contenido ya es malo”.

Los mejores de tips de Cara Rodríguez para ganar seguidores en redes sociales

“Aunque no lo crean, yo era un persona muy tímida, no me gustaban las cámaras, todavía me pongo muy nerviosa, pero siento que todo es como de actitud y de que tú lo quieras hacer, porque lo que te propones lo haces y con el tiempo todo se va volviendo más fácil, porque hay muchas personas que se te acercan y te dan las herramientas para mejorar y ser mejor”.