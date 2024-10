Yeferson Cossio reveló en SEMANA detalles inéditos de su alargamiento de piernas; este es el millonario precio de su cirugía

¿Qué llevó a Yeferson Cossio a tomar la decisión de alargarse las piernas?

“Yo no tenía idea de la existencia de esta cirugía, pero yo me fracturé las piernas, y en los medios a todo le quieren meter misterio, entonces hubo muchos chismes, entre esos se dijo que yo me había hecho una cirugía de alargamiento”.

¿Cuánto cuesta la cirugía que se realizó Yeferson Cossio?

“Uno como ser humano nunca va a estar del todo satisfecho, a mí me gustaba lo que yo era, pero sabía que me iba a gustar más en lo que me iba a convertir, y en efecto sí, para alguien que se sienta como yo me sentía, sí lo recomiendo”.