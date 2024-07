Yeferson Cossio se destapó sobre la millonaria multa impuesta por la SIC: “Están luchando los abogados”

Actualmente, Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más populares que hay en Colombia, no solo por los videos que suele publicar en las redes, sino por las diferentes polémicas que ha protagonizado, siendo una millonaria multa impuesta por la SIC, la más reciente.

Pasados unos meses, y aunque hasta el momento Yeferson Cossio había guardado silencio sobre el tema, recientemente aprovechó para hablar de la multa, manifestando que no está de acuerdo con lo argumentado por la SIC.

“El curso que yo vendí, cualquier persona que se meta a verlo, fue un curso de 50 dólares que a usted no se lo van a dar por menos de mil o dos mil,” inició expresando Cossio sobre el curso por el que fue multado.

Posterior a esto, manifestó que este ofrece “como 100 horas de curso, enseño edición profesional, edición en celulares, fotografía, errores que no se deben cometer, cómo monetizar todas las redes sociales”.

“Yo dije que mientras yo me volvía rico, yo ayudaba, entonces en un video yo dije ‘ustedes mientras se vuelven ricos van ayudando a la gente’, entonces, según ellos, yo les ofrecí que se iban a volver ricos”, comentó ante las cámaras.

“Están luchando los abogados, para mí no (es justa), pero yo no estoy para pelear y menos con las entidades. Si al final de todo esto ellos deciden que es así, pues, levantar la cabeza, acatar el error, disculparme, aprender de él y no volverlo a hacer”, reiteró Cossio.