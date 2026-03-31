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Jeringa se alborotó por polémica de Yeferson Cossio en avión de Avianca y le reprochó ‘broma’: “Es jugar con la integridad”

El humorista publicó un video en el que dejó ver su incomodidad con esta noticia.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

31 de marzo de 2026, 12:52 p. m.
Jeringa y Yeferson Cossio
Jeringa y Yeferson Cossio Foto: Instagram @jeringa__ - @yefersoncossio / Montaje SEMANA

En días recientes, la aerolínea Avianca emitió un comunicado oficial en el que reportó un incidente ocurrido a bordo de una de sus aeronaves, provocado por una broma realizada por un “reconocido influencer”.

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Aunque la compañía no reveló identidades, el diario El Tiempo consultó fuentes y señaló que, presuntamente, el creador de contenido involucrado fue Yeferson Cossio, figura ampliamente conocida en redes sociales.

Según la información difundida, el hecho habría estado relacionado con comportamientos disruptivos durante el vuelo, luego de que se utilizara una bomba fétida, generando incomodidad entre varios pasajeros.

Tras la viralización del caso, Cossio se pronunció a través de su cuenta de Instagram, reaccionando a las versiones que circulaban. En un primer momento, el paisa aseguró que se trataba de un rumor, negando que los hechos hubieran ocurrido tal como se estaban contando.

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No obstante, en redes sociales, los usuarios reaccionaron a lo mencionado, indicando que no estaban de acuerdo con este tipo de actuar. De hecho, uno de los que se pronunció fue Jeringa, quien ‘regañó’ al influencer por el tipo de consecuencias que podía traer esta ‘broma’.

El humorista no se guardó nada y reprochó esta clase de situaciones, asegurando que no se podía cruzar la línea del respeto por los demás, en especial cuando tiene que ver con espacios cerrados que pongan en peligro.

En un video, que fue reposteado por distintas cuentas, Jeringa habla de la conciencia que se debe tener con estas decisiones, evitando afectar a otros.

“Qué fue esa chancita de mi amigo que tiró un pedo químico en medio de un vuelo Bogotá - Madrid, mientras el avión cruzaba el Atlántico. No, no. Está bien que hagan bromas para generar contenido, pero eso es jugar con la integridad de los pasajeros de un avión. Por ahí no es, no señores”, afirmó.

De igual manera, el famoso escribió: “Eso no se hace”, dejando un precedente de que no estaba de acuerdo con esta clase de noticias.

Cabe destacar que Yeferson Cossio mostró su malestar con la ola de noticias que llegaron, indicando que solo quería dejar claridad con respecto a los hechos catalogados como una broma, pues fue un accidente.