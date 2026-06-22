El pasado musical de Abelardo De La Espriella: las canciones y álbumes que grabó antes de ser presidente

La imagen pública de Abelardo De La Espriella ha estado históricamente vinculada a su desempeño como abogado penalista, empresario y, tras la reciente contienda electoral, como presidente electo de Colombia.

Sin embargo, antes de consolidar su aspiración hacia la Casa de Nariño, el abogado desarrolló un proyecto formal en el ámbito de la música, registrando producciones de estudio enfocadas en el pop lírico, la canción melódica y el repertorio clásico internacional.

Abelardo De La Espriella se dirige a sus seguidores desde el interior de una cabina blindada, durante su mitin de campaña en Buga, Colombia. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

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De acuerdo con los registros disponibles en plataformas digitales de reproducción musical como Spotify y YouTube Music, la incursión formal de De La Espriella en la industria discográfica comenzó de manera abierta hacia el año 2018 con el lanzamiento del clásico napolitano “O Sole Mio”. Este sencillo sirvió como preámbulo para la estructuración de su primer trabajo discográfico de larga duración.

Su álbum debut, titulado De Mi Alma Italiana, figura en las plataformas de streaming, en este compilado de ocho canciones, De la Espriella interpreta piezas icónicas asociadas al canto lírico y la ópera ligera, tales como:

Caruso

Por Ti Volaré

Volare

Qué Será - Che Sarà

A Mi Manera

El Día Que Me Quieras

Posteriormente, en el año 2022, el catálogo musical del hoy presidente electo se amplió con la publicación de Navegante, un álbum compuesto por 11 pistas. En esta producción, el enfoque se desplazó hacia un repertorio internacional que incluye canciones emblemáticas como That’s Amore, New York, New York, La Vie En Rose, Venecia sin ti y No Llores Por Mí Argentina.

A través de estas grabaciones, el entonces abogado buscó proyectar una identidad estética ligada a la denominada Dolce Vita y al dramatismo vocal de gran formato.

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A lo largo de su trayectoria pública, De La Espriella ha mostrado conceptos como “mi alma italiana” y “mi corazón caribe”, elementos que integró de forma orgánica durante su campaña.

A diferencia de las dinámicas tradicionales de la política colombiana, donde la música se limita al uso de jingles de campaña, el mandatario electo llegó a incorporar dinámicas artísticas en sus eventos, interactuando incluso con exponentes de varios géneros musicales.

Dentro de sus sencillos sueltos y grabaciones especiales, también se identifican composiciones con marcados tintes institucionales y culturales, entre los que destacan el himno de corte político “Firme Por La Patria”, así como las canciones Nació mi poesía, Tiempo de alegría y Almas Asesinas.

La producción musical de De la Espriella no ha estado exenta de la polarización que rodea su figura pública. Un ejemplo de ello es su versión de Hallelujah (Aleluya), una pieza que fuentes cercanas al entorno del político vinculan a un proceso de refugio espiritual.

No obstante, existen versiones contradictorias respecto a este hito: mientras algunas corrientes de opinión asocian este giro a una conversión al cristianismo acontecida aproximadamente cinco años atrás, otros registros de la época sitúan el acercamiento espiritual dentro del catolicismo hacia el año 2022. Esta transición y sus expresiones artísticas han sido objeto de continuo debate y escepticismo entre sus críticos en redes sociales.