Yeferson Cossio afirma en video que activación de ‘stink bomb’ en vuelo Bogotá–Madrid fue accidental

El creador de contenido Yeferson Cossio se pronunció mediante un comunicado sobre el incidente ocurrido en el vuelo AV46 en la ruta Bogotá–Madrid operado por Avianca, en el que se activó una ‘stink bomb’ dentro de la aeronave.

Esta fue la “broma” de Yeferson Cossio que puso en riesgo un avión de Avianca y generó la reacción de la aerolínea

Según indicó, el hecho fue accidental y no correspondió a una broma ni a una estrategia de contenido: “Frente a la información que ha circulado en las últimas horas, me permito aclarar lo ocurrido durante el vuelo AV46, en la ruta Bogotá – Madrid, el pasado 11 de marzo, en el cual me encontraba como pasajero”.

De acuerdo con su versión, el elemento se activó aproximadamente una hora antes del aterrizaje y se encontraba en su equipaje de mano. “Es importante aclarar que lo ocurrido no fue una broma, ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”, afirmó.

El creador explicó que el dispositivo no representaba riesgos para la seguridad del vuelo. “El stink bomb (…) no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo”, indicó, al tiempo que precisó que su efecto fue temporal. Según el comunicado, la sustancia permaneció en el aire por pocos minutos y posteriormente fue controlada.

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En el mismo documento, Cossio rechazó las versiones que sugieren que el hecho fue planeado. “Reitero que rechazo de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido”, señaló, al asegurar que no había equipo de producción ni personas grabando a bordo.

También indicó que ofreció disculpas a la tripulación tras lo ocurrido y que atendió las indicaciones del personal durante el incidente. Añadió que las personas cercanas comprendieron la situación en el momento.

En otra parte del escrito, el creador de contenido se refirió a la circulación de videos en redes sociales y medios de comunicación. “Algunos videos que han sido difundidos (…) no corresponden a este incidente, sino que son contenidos antiguos sacados de contexto”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a verificar la información antes de difundirla. “Hago un llamado a los medios y al público a verificar la información antes de replicarla (…) y a recordar que la verdad debe estar por encima de la inmediatez”, concluyó en el comunicado.