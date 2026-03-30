Yeferson Cossio se pronunció por polémico caso en avión de reconocida aerolínea y anunció que tomará medidas

En días recientes, Avianca publicó un comunicado oficial en el que dejaba en evidencia un incidente ocurrido en una aeronave, a raíz de una broma realizada por un “reconocido influencer”.

Esta fue la “broma” de Yeferson Cossio que puso en riesgo un avión de Avianca y generó la reacción de la aerolínea

Pese a que la empresa no dio nombres, El Tiempo informó que se puso en contacto con fuentes y confirmó que, presuntamente, dicho creador de contenido sería Yeferson Cossio, famoso en redes sociales.

Comunicado emitido por la aerolínea Foto: AVIANCA

Se indicó que la situación se produjo por comportamientos disruptivos de esta persona, quien habría lanzado una broma en pleno vuelo. Todo se habría originado tras el uso de una bomba fétida, lo que incomodó a varios pasajeros.

Después de que se publicó información sobre el caso, Yeferson Cossio habló en su cuenta oficial de Instagram, respondiendo a lo que se decía al respecto. El paisa al principio dijo que era un rumor, negando que las cosas sucedieron como se decía.

“¿Ah, cómo así, yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme? Vea qué bueno”, escribió.

Respuesta de Yeferson Cossio. Foto: @yefersoncossio

También, en un video, Yeferson Cossio dijo que todo lo que se estaba diciendo era falso, por lo que haría un video en su canal de YouTube para explicar la situación y desmentir la información.

El famoso también dijo que tomaría acciones legales por lo que se dijo, ya que la aerolínea no había mencionado su nombre.

“Obviamente, me veo en la obligación de subir un video hoy hablando, y también un comunicado legal… todo eso. Nada, atentos a mi canal de YouTube, que ahorita les voy a dar el video contando todo, por ese montón de sandeces que se están inventando y las medidas legales que me veré obligado a tomar. No con la aerolínea, sino con estos medios”, concluyó.