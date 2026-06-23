Horóscopo de este martes 23 de junio, según Nana Calistar: se acerca una etapa de oportunidades y mejoras económicas

La astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que, a lo largo de la historia de la humanidad, ha despertado un creciente interés entre quienes buscan orientación sobre lo que podría ser el futuro, ya sea en temas relacionados con el amor, el trabajo o la salud.

Por eso, consultar el horóscopo se ha convertido en una práctica habitual para miles de personas. En este contexto, Nana Calistar se ha consolidado como una de las figuras más populares de México, ofreciendo a sus seguidores predicciones con un estilo cercano y auténtico.

Los 3 signos que atravesarán un cambio radical en junio; los astros los impulsan a cerrar etapas

A diferencia de otros astrólogos, destaca por brindar mensajes claros, directos y fáciles de comprender, lo que ha sido clave para mantenerse como una de las voces más influyentes y seguidas en el mundo de la astrología.

Horóscopo de este martes 23 de junio

Aries

“Ya deja de perder el tiempo soñando con cosas que ni siquiera has empezado a construir. Este es momento de vivir el presente y de disfrutar todo lo bueno que ya tienes en tus manos”.

Tauro

“La vida comenzará a llenarte de situaciones muy positivas, pero tendrás que ser inteligente para reconocerlas y aprovecharlas. En el amor hay que tener cuidado con cambios de última hora que no se ven muy favorables”.

Géminis

“Ya es momento de enfrentar al mundo con la cara en alto y de vivir tu vida como se te pegue la gana, sin estar dando explicaciones a personas que ni te mantienen ni te pagan las cuentas. Aprende que la única aprobación que necesitas es la tuya”.

Cáncer

“Ten mucho cuidado con la manera en que dices las cosas porque, aunque no sea tu intención, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Cuídate de golpes, caídas o accidentes pequeños, especialmente en piernas, brazos y espalda”.

Leo

“Ya deja de hacerte menos y de pensar que tus sueños están muy lejos, porque estás entrando en una etapa en la que todo el esfuerzo que has hecho en silencio comenzará a dar resultados”.

Virgo

“Es momento de pensar en ti, en lo que te hace feliz y en todo eso que has dejado para después por andar apagando incendios de otras personas. No permitas que comentarios de familiares o personas cercanas te amarguen el día”.

Libra

“Bájale dos rayitas al estrés y a las preocupaciones, porque te has pasado más tiempo pensando en lo que podría salir mal que disfrutando todo lo bueno que sí está pasando en tu vida. Aguas con un amor de una noche, porque podría dejarte más confundido que feliz”.

Escorpión

“En el momento en que dejes de dudar de ti y empieces a confiar más en tu intuición, muchas puertas comenzarán a abrirse y muchos problemas se resolverán casi por arte de magia. Hazle caso a tu corazón y a esas corazonadas que nunca se equivocan”.

Sagitario

“Deja de buscar en la calle lo que muchas veces tienes enfrente de tus ojos. Vienen grandes cambios y oportunidades inesperadas en la economía”.

Capricornio

“Vienen grandes cambios y oportunidades inesperadas en la economía. En el amor se te presenta una segunda oportunidad. La vida pondrá en tu camino a una persona que te hará sentir cosas bonitas”.

Acuario

“Podrías convertirte en el tema de conversación de muchas personas debido a un chisme que comenzará a circular sobre ti. Es momento de aprender a no depender de los demás para hacer tus cosas”.

Piscis

“La vida te está enseñando que el que busca encuentra, y en estos días descubrirás oportunidades que hace tiempo dabas por perdidas. En cuestiones de dinero y negocios llega una segunda oportunidad que podría cambiar muchas cosas en tu economía”.