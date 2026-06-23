A través de sus historias de Instagram, la presentadora y modelo Jessica Cediel respondió a quienes la han convertido en blanco de fuertes críticas por su postura política, luego de haber expresado públicamente su apoyo al abogado Abelardo De La Espriella.

Según sus declaraciones, ha sido objeto de una fuerte ola de ataques, por lo que decidió defenderse recordando la historia de esfuerzo de su familia y su larga trayectoria profesional.

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“A diferencia de lo que dices, yo sí soy del pueblo y amo serlo. No soy una niña que se crió en cuna rica. Vengo de una familia trabajadora. De ver a mis padres trabajar desde donde pudieron honradamente para sacarnos adelante. Así que yo sí sé qué es trabajar”, escribió inicialmente.

Por otro lado, destacó que comenzó a trabajar desde muy joven y sabe de primera mano lo que son las responsabilidades económicas: “Trabajo desde los 16 años y gracias a Dios sé lo que es eso. También sé lo que es tener responsabilidades, ingresos, pagos, deudas, momentos de bonanza y momentos de escasez”.

En su mensaje, Cediel aprovechó para resaltar que, gracias a su carrera profesional, ha logrado construir una comunidad de seguidores que la ha acompañado durante años y que le ha permitido abrirse camino en el ámbito internacional.

Jessica Cediel se defiende tras críticas por su postura política Foto: Instagram @jessicacedielnet

Además, habló de la oportunidad que le salió para trabajar en una de las cadenas hispanas de TV más importantes de los Estados Unidos y representar a Colombia en el exterior, afirmando que eso no hace que olvide a su patria.

Finalmente, la presentadora hizo una reflexión sobre el esfuerzo, la superación personal y la manera en que, según ella, miles de colombianos enfrentan las dificultades; mientras otros, por el contrario, se enfocan en cuestionar y señalar a quienes no conocen, especialmente en las plataformas digitales, como le ha pasado a ella en los últimos meses.

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“Sé que en Colombia somos muchos los que somos así. Gente honesta y echada para adelante. Gente a la que no nos gusta que las cosas nos lleguen sin esfuerzo. Gente que no tenemos que incendiar y lastimar a los demás para hacernos sentir. Porque cuando uno viene desde el amor y no desde el odio, el actuar es diferente. Y créeme que todos por aquí hemos vivido momentos difíciles. La diferencia radica en cómo nos superamos de esas caídas”, concluyó.

De esta manera, Jessica Cediel quiso ponerle freno a la controversia que se ha generado por su respaldo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevaron a cabo el pasado 21 de junio.